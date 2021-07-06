لضبط الجودة.. لجان للتفتيش على أعمال تأهيل وتبطين الترع

تستمر الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، فى حالة من النشاط والعمل المستمر على مدار اليوم، لسرعة الانتهاء من المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد إستهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضي الزراعية فى مدة عامين، حيث يستمر العمل من الساعة السابعة صباحا وحتى منتصف الليل غالبا، فى وجود العديد من المهندسين وقيادات الرى للإشراف على التنفيذ على أكمل وجه وجودة الأعمال المنفذة ومعدلات الإنجاز فيها بمختلف المحافظات، وفى تناغم تام ضمن مبادرة "حياه كريمة".



زيادة معدلات الآداء لإنجاز المشروع



وتفقدت لجنة برئاسة المهندس سامي الشابوري، رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية، بحضور المهندس على إبراهيم محمد، مدير عام الإدارة العامة لصيانة المجاري المائية بالوجه البحري، الثلاثاء، الأعمال الجارية لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، ومنها أعمال تأهيل وتبطين ترعة النزهة، وترعة ميت بدر، وأعمال تأهيل ترعة ساحل ميت بدر، وترعة سحيم النيلي، وترعة سنبو، فى زفتى بمحافظة الغربية، بهدف ترشيد إستهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية وحل أزمة عدم وصولها إلى التهايات.



التفتيش على أعمال تأهيل وتبطين الترع



وقال الشابوري، إنه يتم تفقد جميع أعمال المشروع طبقاً لقرار رئيس قطاع الرى برقم 2 لسنة 2021 والخاص بتشكيل لجان تفتيش على جميع أعمال تأهيل وتبطين الترع، مؤكدأ التنبيه على جميع طواقم الإشراف بضرورة مراعاة ضبط الجودة وإزالة ورفع اي دبش غير مطابق من الموقع نهائيا والاهتمام باعمال التشطيب والفواصل.



كما أكد رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية، على تنفيذ اشتراطات ومواصفات العقود، ومراعاة الإشتراطات الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة، والإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد خلال تنفيذ الأعمال.



يذكر أن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة يستهدف توفير حوالى 5 مليارات متر مكعب من المياه التي يتم هدرها وفقدها فى الشبكة المائية على طول مجرى النيل، والتى يقدر طول الترع والقنوات المائية المتفرعة منه حوالى 55 ألف كيلو على طول شريط الوادي بامتداد النيل.

