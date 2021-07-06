«دلتا وألفا» أبرزها.. أخطر 4 متحورات لكورونا

بعد عامين من تفشى كورونا المستجد والمعروف ب"كوفيد-19"، ظهر خلال الشهور القليلة الماضية تحورات للفيروس في بعض دول العالم.

فقد أطلقت منظمة الصحة العالمية أسماء جديدة على هذه المتحورات فتمت تسمية "المتحور البريطاني" بـ "ألفا"، والجنوب أفريقي"بيتا"، أما الهندي فهو"دلتا".

وقال خبراء الأوبئة إن متحورات جديدة من فيروس كورونا بإمكانها الاستمرار إذا تواصل تفشى الجائحة، فاحتمال دخول طفرات على الفيروس قائم كلما انتقل من كائن إلى آخر، وتتكاثر هذه الطفرات مع تسارع الانتشار، مؤكدين أن معظم التغييرات التي شهدها فيروس كورونا لم يكن لها تأثير على مسار الجائحة، لكن بعض الطفرات أدت لظهور متحورات جديدة تمتلك خصائص مختلفة عن الشكل الأصلي للفيروس.

وذكر عدد من العلماء وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، أن مسميات التحاروات جاءت وفقا للأبجدية اليونانية.

جاء ذلك تزامنا مع تسليط الضوء على متحورين جديدين هما إبسيلون ولامدا قد يكونان أشد فتكا مما سبقهما، في وقت يزداد القلق من المتحور دلتا الذي يتوقع أن يحل مكان ألفا.

ومع ظهور المتحورات الأربع كانت الهند على وجه الخصوص هي الأكثر تضررا من الجائحة بعد الولايات المتحدة، من التسمية، وكانت مستاءة جدا من التسمية التي نسبت إليها واعتبرت أنها تضر بسمعة البلاد، وفقا لدويتشه فيله الألماني.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه الحكومة الهندية انتقادات داخلية قوية بسبب إدارتها للأزمة الوبائية، أمرت وزارة الالكترونيات والإعلام الهندية، في22 مايو الماضي منصات التواصل الاجتماعي بحذف المحتويات التي تشير إلى "المتحور الهندي" من فيروس كورونا، علماً أن اسمه العلمي وفق منظمة الصحة هو 1.617.B وقد صنّف على أنه مصدر "قلق على مستوى العالم" نظرا لقدرته على الانتشار والتي فاقت المتحوّرات السابقة.

وجاء في رسالة وزارة الإلكترونيات الهندية، التي تناقلتها وسائل الإعلام الدولية، أنه "وردنا أن معلومات مضللة تنتشر على الانترنت تفترض أن "متحوراً هندياً" من فيروس كورونا المستجد ينتشر في أنحاء الدول. إنها معلومات كاذبة تماما".

وعللت الهند طلبها هذا استنادا إلى ضرورة منع "الأخبار الكاذبة والمضللة" بشأن الوباء على مواقع التواصل الاجتماعي.

متحورات مثيرة للقلق

صنفت الوكالة في تقريرها المتحوؤات من حيث الخطورة، فجاء بالتصنيف الأول "المتحورات المثيرة للقلق"، وتوضع في خانته المتحورات التي أظهرت أنه بإمكانها زيادة قدرة الفيروس على الانتقال، أو تغيير في المظاهر السريرية للمرض، أيضا التى تتسبب انخفاض فعالية تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية كما انخفاض فعالية وسائل التشخيص واللقاحات والعلاجات المتاحة".

ويضم هذا التصنيف4 متحورات:

- المتحور ألفا الذي ظهر في بريطانيا، سبتمبر 2020، وقد أظهر قدرة على الانتقال أسرع من السلالة الأصلية، وأصبح يحوز في وقت قصير على أكبر نسبة من الإصابات بالقارة الأوروبية.

- المتحور بيتا الذي تم تحديده في جنوب أفريقيا في مايو 2020، هو أكثر عدوى أيضا وقد تغلب جزئيًا على الأجسام المضادة الناتجة عن الإصابات السابقة أو عن طريق التطعيم.

- المتحور جاما، الذي اكتشف في البرازيل في نوفمبر 2020، يحمل نفس الطفرة مشابها لمتحور بيتا مما سمح له من التفلت من بعض الأجسام المضادة.

- وأخيرا المتحور دلتا الذي يقلق السلطات الصحية في عدد كبير من بلدان العالم حاليا، خصوصا لأنه أظهر قدرة على الانتقال أسرع من المتحور ألفا. هذا المتحور صنف على أنه مثير للقلق في 11 مايو 2021 بعد أن كان وضع في خانة المثير للاهتمام في 4 أبريل 2021، وهو يحتل حاليا ما نسبته 30% من مجمل إصابات كورونا في فرنسا، وفقا لتصريح المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال الإثنين.