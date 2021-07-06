الثلاثاء 06 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إحالة 77 موظفا بالدلنجات وشبراخيت للتحقيق لعدم الانضباط الإدارى

إحالة موظفين للتحقيق
إحالة موظفين للتحقيق

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بضرورة متابعة مدى الإنضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة إلتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين. 

ونفذت الوحدات  المحلية بمركزي الدلنجات وشبراخيب حملات على المصالح الحكومية والخدمية أسفرت عن إحالة ٧٧ من العاملين  لتغيبهم بدون سند قانوني.

 وفى ذات السياق، شنت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص بالاشتراك مع مباحث التموين والطب البيطري ومفتشى الأغذية بمديرية الصحة والتفتيش الصيدلى حملة بنطاق مركز أبو حمص أسفرت عن ضبط٣٩٤٠ كجم سكر تمويني بأحد المخازن بغرض التجميع وإعادة البيع بالسوق السوداء، ٣٢ عبوة بمخبز سياحي بدون بيانات ، كما تم تحرير 3 مذكرات غلق لمخابز سياحية.

كما تمكنت الحملة من ضبط ٢٢٠ عبوة سلع غذائية -  ٢٣ كيس مكرونة -  ١١ عبوة مياة غازية منتهية الصلاحية، ١٥ كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية وأخري بدون علامات وبيانات لـ ٣ محلات جزارة.

كما تم تحرير ٦ محاضر حماية المستهلك لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم الإعلان عن سياسة الاستبدال والاسترجاع - محضر عدم تغطية لحوم  - ١٧  محضر اشتراطات و عدم حمل شهادات صحية "بالإضافة إلى سحب  عدد 15 عينه أغذية مختلفه، وتم ضبط اسطوانات غاز خاصة بالاستهلاك  المنزلي في غير الغرض المخصص له.

كما أعدمت الحملة ٦ علب رقاق، 15 كيلو هياكل دواجن غير صالحة للاستخدام الادمى، 10 كيلو بسكويت وغريبه وبيتى فور فاسدة وغير مدون ببيانات.

وتم التحفظ على المضبوطات وجارى تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.

 

 

           

البحيرة مباحث التموين محافظ البحيرة مديرية الصحة منتهية الصلاحية النيابة العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجهة نظر أخرى

الأكثر قراءة

«التعاون الدولي»: تمويل 18 مشروعًا في 17 محافظة بـ 1.33 مليار دولار

بسبب سيجارة.. نشوب حريق بفندق شهير بكورنيش الإسكندرية

مطالبون بـ37 مليون جنيه.. تعرف على آخر تطورات أبناء بطرس غالي في المحاكم

مصرع تاجر «هيروين» في إطلاق نار مع شرطة الصف

مصر تخطر إثيوبيا برفض بدء الملء الثانى لـ«سد النهضة».. وتوجه خطابًا لمجلس الأمن

1407 إصابات جديدة بكورونا في جورجيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه [7]

جمال-أسعد

فستان حبيبة والوصاية الدينية

القس. رفعت فكرى

الأصوليون وعقدة الفستان!

د.أحمد الخميسى

واشنطن بين الدب والتنين

ماجد حبته

للإرهابيين الأوروبيين أيضًا حقوق!

محمود خليل

«عريان الشيخة أمونة» يتحول إلى «خزنة مال»

محمد مرعي

حتى لا يعود الإخوان

ماجد حبته

السد الإثيوبى فى مجلس الأمن!

صور

عزاء مدير التصوير رمسيس مرزوق

عثمان الجندى ومحمد حمدى أبرز الحضور.. غياب النجوم عن عزاء رمسيس مرزوق (صور)

أجنحة بلا زوار.. إقبال ضعيف على معرض الكتاب في يومه الرابع (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الصحة الإسرائيلية: فعالية لقاح «فايزر» تنخفض

بعد قرار إطالة "فترة التجنيد" فى الجيش الإسرائيلى .. ما التداعيات؟

خبير صحة إسرائيلى يحذر من ضعف فاعلية لقاح فايزر ضد «دلتا»