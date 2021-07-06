إحالة 77 موظفا بالدلنجات وشبراخيت للتحقيق لعدم الانضباط الإدارى

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بضرورة متابعة مدى الإنضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة إلتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

ونفذت الوحدات المحلية بمركزي الدلنجات وشبراخيب حملات على المصالح الحكومية والخدمية أسفرت عن إحالة ٧٧ من العاملين لتغيبهم بدون سند قانوني.

وفى ذات السياق، شنت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص بالاشتراك مع مباحث التموين والطب البيطري ومفتشى الأغذية بمديرية الصحة والتفتيش الصيدلى حملة بنطاق مركز أبو حمص أسفرت عن ضبط٣٩٤٠ كجم سكر تمويني بأحد المخازن بغرض التجميع وإعادة البيع بالسوق السوداء، ٣٢ عبوة بمخبز سياحي بدون بيانات ، كما تم تحرير 3 مذكرات غلق لمخابز سياحية.

كما تمكنت الحملة من ضبط ٢٢٠ عبوة سلع غذائية - ٢٣ كيس مكرونة - ١١ عبوة مياة غازية منتهية الصلاحية، ١٥ كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية وأخري بدون علامات وبيانات لـ ٣ محلات جزارة.

كما تم تحرير ٦ محاضر حماية المستهلك لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم الإعلان عن سياسة الاستبدال والاسترجاع - محضر عدم تغطية لحوم - ١٧ محضر اشتراطات و عدم حمل شهادات صحية "بالإضافة إلى سحب عدد 15 عينه أغذية مختلفه، وتم ضبط اسطوانات غاز خاصة بالاستهلاك المنزلي في غير الغرض المخصص له.

كما أعدمت الحملة ٦ علب رقاق، 15 كيلو هياكل دواجن غير صالحة للاستخدام الادمى، 10 كيلو بسكويت وغريبه وبيتى فور فاسدة وغير مدون ببيانات.

وتم التحفظ على المضبوطات وجارى تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.