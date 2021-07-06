بعد ظهور علاج لها.. أبرز أسباب وأعراض الأورام الليفية

توصل علماء من جامعتي البوليتكنك وكمبلوتنسي في مدريد، إلى تطوير كبسولات نانوية بوليمرية قابلة للتحلل وقادرة على إطلاق الإنزيمات مثل الكولاجيناز إلى مناطق عميقة من أنسجة الورم، مما يسمح بعلاج فعال للأورام الليفية.

وبحسب النتائج التي توصلت إليها الدراسة التي أعدها العلماء ونشرت مؤخرًا في دورية "اكتا بيوماتيراليا"، فقد تم التوصل إلى مجموعة واسعة من التطبيقات الطبية النانوية الممكنة، قادرة على إيصال أدوية العلاج الكيميائي للأورام بشكل فعال، وبحسب موقع “ webteb ” نرصد ما هو مرض الأورام الليفية والاعراض وطرق العلاج

- ماهي الأورام الليفية؟

هي عبارة عن ورم ينشأ في منطقة الرحم ولكنه غير سرطاني وقد تتراوح حجم الأورام الليفية ما بين حجم البذرة التي لا يمكن رؤيتها بالعين البشرية، إلى كتل ضخمة يمكن أن تشوه الرحم وتوسعه، كما يمكن للأورام الليفية المتعددة أن تقوم بتوسيع الرحم وتضخمه مسببًة زيادة الوزن.

- أعراض الأورام الليفية

تتعدد الأعراض المصاحبة لأورام الرحم الليفية ومنها:

- زيادة فى حجم الرحم وبروزه في محيط البطن وزيادة الوزن.

- الشعور بآلام فى منطقة الحوض.

- الشعور بألم في أسفل الظهر.

- ألام بالأطراف خاصة في الساق نتيجة الضغط على أعصاب العمود الفقري .

- النزيف الشديد و المطول أثناء الدورة الشهرية .

- اضطرابات الجهاز الهضمي والإصابة بالإمساك.

- ألام أثناء الجماع

- تأخر الإنجاب أو حدوث حالات الإجهاض المتكرر

- التبول المتكرر

- أسبابها

قد لا يوجد سبب واضح في الإصابة بأورام الرحم الليفية، ولكن هناك بعض العوامل التي يمكن بدورها أن تتسبب في الإصابة بـالأورام الليفية ومنها.

- وجود عامل الوراثة حيث تبين وجود جينات، يمكن أن تزيد من فرصة الصابة بأورام الرحم الليفية.

- العمر حيث تزاد فرصة الإصابة بأورام الرحم الليفية عند التقدم في العمر في الفترة العمرية من بين سن 40 إلى 50 سنة.

- السمنة وزيادة الوزن حيث إن الإكثار من تناول اللحوم الحمراء .

- اضطرابات الهرمونات حيث إن هرمون الاستروجين الانثوي، يمكن أن يؤثر بشكل كبير على ظهور الأورام الليفية.