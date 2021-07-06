انتحار شاب داخل منزله بمنطقة السكة الوسطي فى المحلة

أقدم شاب على الانتحار داخل منزله، اليوم الثلاثاء، في ظروف غامضة، بمنطقة السكة الوسطي بدائرة قسم ثالث المحلة، فقد عثر عليه مشنوقاً بغرفته وتكثف إدارة البحث الجنائي من جهودها لمعرفة الظروف والملابسات.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم ثالث المحلة بورد بلاغ بتفيد بالعثور على جثة شاب في أوائل العقد الثالث ، مقيم بمنطقة السكة الوسطي بدائرة القسم ، جثة هامدة، داخل غرفة منزله، وبمناظرتها تبين وجود آثار خنق حول رقبته

وانتقل قوة امنية من المباحث الجنائية بدائرة قسم ثالث المحلة ، لموقع الحادث للتحقيق فى الواقعة وملابساتها، وكشف حقيقة الدوافع التى أودت بالشاب لهذا المصير المأساوى.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المحلة وانتداب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي لتشريحه وتحديد أسباب الوفاة ، وصرحت النيابة بدفن الجثة



فى سياق أخر، لقيت ربة منزل مصرعها علي يد زوجها إثر تعديه عليها بشومة بمنطقة العجيزي بدائرة قسم أول طنطا.



تلقى اللواء هانى مدحت مدير امن الغربية إخطاراُ من مأمور قسم أول طنطا بورد بلاغ باستقبال مستشفى طنطا الجامعي "نهي. م. ا" 37 عاما جثة هامدة وبها إصابات ظاهرية وكدمات في مختلف أنحاء جسدها ونزيف في المخ.

على الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية الي محل البلاغ وتبين من المعاينة والفحص أن المجني عليها لقيت مصرعها علي يد زوجها "وائل. ج " 40 عاما، سائق توك توك ، بسبب نشوب مشادات كلامية بينهما تطورت إلى قيام زوجها بالتعدي عليها بالضرب بشومة على الرأس، بسبب خلافات الزوجية.

تم القبض على الزوج، والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى طنطا الجامعي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في ظروف وملابسات الواقعة وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة