السيرة الذاتية لأول سيدة تتولى منصب السكرتير العام المساعد في كفر الشيخ

أعلنت محافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، تولي المهندسة عايدة ماضي، منصب سكرتير عام مساعد محافظة كفر الشيخ، كأول سيدة تتولى هذا المنصب في تاريخ المحافظة، إذ كانت تشغل رئيسة مركز ومدينة دسوق قبل توليها هذا المنصب.

وينشر "الدستور" السيرة الذاتية للمهندسة عايدة ماضي فيما يلي:

المهندسة عايدة ماضي مواليد قرية إدفينا التابعة لمركز رشيد بمحافظة البحيرة، وتخرجت من كلية الهندسة عام 1991، وبدأت حياتها العملية بمهندسة تنفيذ مشروعات بمحافظة البحيرة، ثم تولت منصب مديرة الإسكان بنفس المحافظة، ومديرة التنظيم بالإدارة الهندسية لمنطقة شرق إدكو.

كما تولت إدارة المشروع القومي لتطوير وتنمية مدينة رشيد، ويهدف إلى تحويلها لمتحف مفتوح لما تضم تلك المدينة من آثار إسلامية بعد القاهرة، كما يتضمن هذا المشروع إنشاء ميناء على نهر النيل بمواصفات بحرية بمدينة رشيد بتكلفة 360 مليون جنيه، وإنشاء مركز شرطة رشيد، وتطوير الكورنيش، والمراسي النيلية، وانشاء مجمع المواقف على مساحة 8 آلاف فدان ونصف، وإنشاء سوقين للأسماك والخضار.

عرفها أهالي محافظة كفر الشيخ عندما تولت رئاسة مركز ومدينة الحامول كأول سيدة أيضا تتولى هذا المنصب، ثم تولت بعد ذلك رئاسة مركز ومدينة سيدي سالم، ثم تولت منصب رئاسة مركز ومدينة مطوبس، ثم تولت منصب رئاسة مركز ومدينة دسوق، وأخيرا تولت منصب السكرتير العام المساعد بالمحافظ، لتكون بذلك أول سيدة تتقلد كل تلك المناصب ليطلق عليها المواطنين "المرأة الحديدية".

وعلى صعيد آخر تشهد مدن وقرى محافظة كفرالشيخ حملات مشتركة بين مديرية الطب البيطري والتموين والصحة، ومباحث التموين، على الأسواق، ومحال الجزارة، ومنافذ البيع، للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة.

وشدد محافظ كفرالشيخ على أهمية التنسيق بين مديريات الطب البيطري والتموين والصحة لشن حملات مكثفة على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة قبل وأثناء وبعد عيد الأضحى المبارك، للتأكد من صلاحية اللحوم والدواجن للاستهلاك الآدمي وضبط وإعدام غير الصالح منها، عقب اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين بقرى ومراكز المحافظة، مشددًا على تنفيذ المديريات الخدمية للخطط المحددة استعدادًا للعيد لضمان وصول الخدمات المختلفة للمواطنين.