105 آلاف مواطن تلقوا لقاح كورونا في المنوفية

قال مصدر مسؤول بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة المنوفية، أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المنوفية، تنخفض كل يوم، مؤكدا أن الوضع الوبائي بات أكثر استقرارا خلال الأسبوعين الماضيين بعد انخفاض أعداد الإصابات وكذلك المترددين علي المستشفيات من حالات الاشتباه.

وأوضح المصدر أن أعداد متلقي لقاح فيروس كورونا المستجد بلغوا 105 آلاف مواطن، فضلا عن تسجيل عشرات الآلاف من المواطنين الحصول علي اللقاح وهو ما يحدث تباعا خلال الفترات المقبلة، مضيفا أن الدولة تعمل الفترة المقبلة على تطعيم جميع المواطنين في مصر بلقاح فيروس كورونا المستجد بعد إنتاج مصر اللقاح بنفسها.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أنه من الضروري علي المواطنين في محافظة المنوفية أن يسجلوا أسمائهم للحصول علي لقاح فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن عشرات الآلاف من أهالي محافظة المنوفية حصلوا علي لقاحات فيروس كورونا المستجد خلا الفترة السابقة.

- الأطقم الطبية قدموا ملجمة في مواجهة كورونا

وأشار، إلي أن الأطقم الطبية في المنوفية، وعلي مستوي الجمهورية، قدموا ملحمة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وعلاج المصابين في مستشفيات العزل، موجها الشكر لكل من ساهم في علاج مصاب بفيروس كورونا المستجد .

وفي سياق آخر، ألغت وزارة الصحة، تخصيص العمل بمستشفى الباجور المركزي، المخصصة بالكامل للعزل المنزلي، وعودتها لعملها الطبيعي لاستقبال المرضي والمصابين، بعد عامين من تخصيصها كمستشفى عزل رئيسي لمحافظة المنوفية بالكامل .

وأرسل الطب الوقائي بوزارة الصحة، خطابا إلي مديرية الصحة بالمنوفية، يخطرها فيه بإلغاء العمل بمستشفى عزل الباجور نظرا لانخفاض أعداد الإصابات، وجاء في الخطاب، "نظرا للانخفاض الملحوظ في أعداد مرضي فيروس كورونا المستجد والذي بدوره أدى إلي انخفاض نسب الاشغال فى المستشفيات المخصصة لعزل العرضي المصابين، سيتم إعادة المستشفى لاستقبال جميع الحالات" وذلك في التزام تام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19.