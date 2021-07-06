«جمال ساحر».. مونيكا بيلوتشي وابنتها على غلاف «فوج»

زينت مجلة «فوج» الإيطالية غلافها بصورة تجمع مونيكا بيلوتشي، أجمل نساء الأرض، مع ابنتها ديفا كاسيل، ليكون الغلاف المشترك الأول للأم النجمة الشهيرة والبالغة من العمر 56 عامًا، مع الابنة الوارثة لنفس القدر من الجمال، صاحبة الـ16 عاماً.

وبحسب موقع “freenews” ظهرت مونيكا وابنتها بتسريحات شعر متشابهة، وارتديت كل منهما فستان أسود من الساتان، من علامة “دولتشى أند جابانا” ليظهرا متطابقتان في الشكل.

قالت «بيلوتشي» خلال لقائها مع الصحفيين، إن «الرغبة في عمل مشترك جاءت من ابنتها».

وتلقى المنشور على موقع تبادل الصور «إنستجرام» أكثر من 64 ألف إعجاب، وأعرب المتابعون عن إعجابهم بالصورة وكتبوا في التعليقات جاء منها: «يا إلهي.. هذة الصورة جميلة بشكل لا يصدق»، «ملكات»، «الابنة تشبه الأم تماما»، «الأم والابنة رائعتان»، «الكلمات تخونني كلاكما رائعتين».

وقالت نجمة الإغراء في لقاء سابق لها إنها أم حنونة، وتحاول قبول جميع جوانب ابنتها، فهي مستقلة جدا وحرة، منذ أن كانت في الثالثة عشرة من عمرها، حيث سافرت بنفسها بالطائرة، وتتحدث 5 لغات، ولا تخاف من أي شيء.

وطورت الابنة ديفا كاسيل حياتها المهنية في عرض الأزياء لعدة سنوات، حيث انطلقت بحملات إعلانية لعلامات تجارية مثل Dolce & Gabbana وCartier، وفي خريف العام الماضي ظهرت لأول مرة على غلاف لامع- قامت ببطولة فيلم «Elle» الفرنسي.

ومن جهة أخرى وبعد توقف دام أربع سنوات لعادة نشر صور السيدات الأمريكيات الأوائل على غلاف مجلة فوج الأمريكية، ستظهر السيدة الأولى للولايات المتحدة، جيل بايدن، في عدد أغسطس، والذي سيطرح للبيع في 20 يوليو، وفقا لشبكة «سى إن إن» الأمريكية.

وتظهر «بايدن»، التى التقطت لها الصور هذا الربيع في البيت الأبيض، على الغلاف، وهى ترتدى فستان كُحلى، من دار أزياء «أوسكار دي لارنتا» مزينًا بالأزهار، وتتكيء على الشرفة المطلة على الحديقة الجنوبية. والتقطت الصور المصوّرة آني ليبوفيتز.

وتتحدث زوجة الرئيس الأميركي، خلال القصة المصاحبة للغلاف القادم، مع الكاتب جوناثان فان ميتر، عن المبادرات التي تريد إتمامها خلال فترة عملها.

وتقول: «عندما أصبحت السيدة الثانية- وكان هناك الكثير الذي أردت القيام به- كنت أقول دائمًا، لن أضيع هذه المنصة أبدًا.. والآن لدي منصة أكبر»، وتوضح خلال حديثها أن الحالة المزاجية لأمريكا قد تغيرت منذ أن تولى الرئيس جو بايدن منصبه.