32 وفاة و869 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سريلانكا

سجلت السلطات الصحية في سريلانكا، اليوم الثلاثاء، 869 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 266 ألفا و499 حالة على مستوى البلاد.

وذكرت صحيفة (دايلي نيوز) السريلانكية - على موقعها الإلكتروني - أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 3268 حالة، عقب تسجيل 32 وفاة خلال الساعات السابقة.

وأوضحت أن عدد الحالات النشطة بلغ 29 ألفا و122 حالة على مستوي البلاد، بينما تجاوز العدد الإجمالي لحالات التعافي حاجز 235 ألف حالة.

وحرصت سريلانكا على توسيع برنامج التطعيم مع وصول المزيد من اللقاحات إلى البلاد أمس الأول الأحد عندما وصل مليون لقاح سينوفارم آخر إلى المطار الدولي في كولومبو.

وتنتظر سريلانكا أيضًا الحصول على مليون جرعة من لقاح موديرنا من خلال كوفاكس التابع لمنظمة الصحة العالمية وأيضًا شحنات أخرى من لقاحات سينوفارم وسينوفاك.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.