الثلاثاء 06 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مؤشر «نيكي» الياباني يرتفع وسط مخاوف زيادة إصابات «كورونا»

مؤشر نيكي
مؤشر نيكي

أغلق المؤشر نيكي على ارتفاع طفيف في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء، مع انتعاش
سهمي سوفت بنك وفاست ريتيلينج، لكن المخاوف من احتمال تزايد إصابات فيروس كورونا خلال الألعاب الأولمبية كبحت المكاسب.

وزاد نيكي 0.16 بالمئة مسجلا 28643.21 نقطة، متخليا عن مكاسب مبكرة بلغت 0.5 بالمئة، كما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.28 بالمئة ليصل إلى 1954.50 نقطة.

وارتفع سهم مجموعة سوفت بنك واحدا بالمئة وأضاف سهم فاست ريتيلينج التي تدير سلسلة متاجر يونيكلو للملابس 0.45 بالمئة، وتقدم سهم شركة مكيفات الهواء دايكين إندستريز 2.6 بالمئة عقب تراجعات حادة أمس.
وهبط نيكي أكثر من 0.6 بالمئة في الجلسة السابقة بعد ارتفاع إصابات كوفيد-19 في مطلع الأسبوع.

وعلى مستوى القطاعات، سجل النقل الجوي أكبر مكسب على توبكس، مضيفا 2.8 بالمئة، يليه قطاع منتجي النفط والفحم بزيادة 1.8 بالمئة وشركات التعدين التي ربحت 1.6 بالمئة.

وفي سياق متصل، تراجعت الأسهم اليابانية أمس الإثنين، ونزل المؤشر نيكي لأقل مستوى في أسبوعين، مخفقا في تحقيق مكاسب عقب صعود وول ستريت على خلفية بيانات وظائف أمريكية قوية، وذلك بفعل تضرر أسهم الدورة الاقتصادية من تزايد إصابات كوفيد-19 في اليابان وأماكن أخرى.

وتراجع المؤشر نيكي 0.64 بالمئة إلى 28598.19 نقطة، وهو أقل مستوى في أسبوعين، وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.37 بالمئة إلى 1948.99 نقطة.

وهذا الأداء ضعيف بشكل واضح بعدما صعدت الأسهم في وول ستريت لمستويات قياسية جديدة عقب صدور بيانات الوظائف لشهر يونيو يوم الجمعة، والتي أظهرت انتعاش التوظيف ومؤشرات محدودة لتضخم الأجور.

وتراجع الكثير من الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية، وقادت أسهم شركات الصلب الخسائر، وهي من القطاعات الأكثر تأثرا بالاقتصاد العالمي والمخاوف بشان سلالة دلتا المتحورة من كوفيد-19.

المؤشر نيكي اليابان اوروبا كورونا اللقاح

رئيس التحرير

وائل لطفي

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