كيفية الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 عبر بوابة الأزهر فور ظهورها من أكثر التساؤلات التي تشغل بال أولياء الأمور منذ اندلاع الامتحانات في 19 يونيو الماضي، لذلك تحصد أعلى نسب مشاهدة عبر محرك البحث العالمي جوجل، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الحصول على درجات الطلاب في المواد التي تم إجراء الامتحانات بها إلكترونيًا.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 عبر بوابة الأزهر فور ظهورها

يستطيع طلاب الثانوية الأزهرية الحصول على نتيجتهم في الامتحانات النهائية التي تجرى حاليا إلكترونيا بإتباع الخطوات التالية :-

تسجيل الدخول عبر بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال هذا الرابط (من هنا)

الضغط على أيقونة الاستعلام عن النتيجة

اختيار المرحلة الدراسية المقيد بها الطالب والصف الدراسي

تحديد الفصل الدراسي المراد الاستعلام عن نتيجته إلكترونيا ( الأول، الثاني)

كتابة اسم المعهد المقيد به الطالب

كتابة بيانات الطالب بالتفصيل في الخانات المخصصة لذلك

كتابة رقم جلوس الطالب

الضغط على زر الاستعلام

ظهور نتيجة الطالب بالتفصيل والمجموع الكلي والنسبة المئوية

امتحانات طلاب الثانوية الأزهرية 2021

تجرى حاليا امتحانات الثانوية الأزهرية والتي بدأت في 19 يونيو الماضي وتستمر حتى 1 أغسطس المقبل داخل لجان مدرسية وبورقة امتحانيه وسط إجراءات احترازية صارمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة هائلة بين المواطنين من التزام المسافات الآمنة بين الطلاب داخل اللجنة المدرسية ولبس الكمامات الواقية للوجه بالإضافة إلى إلزام الجميع بتعقيم اليدين بالكحل وعدم لمس الأسطح إلا للضرورة القصوى وذلك لعدم تفشي الفيروس بين الطلاب.

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رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة طلاب الثانوية الأزهرية

أرقام شكاوى الطلاب داخل لجان الثانوية الأزهرية

كيفية الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 عبر بوابة الأزهر فور ظهورها وأرقام الشكاوى من أكثر الكلمات البحثية منذ اندلاع امتحانات الثانوية الأزهرية حيث يمكن للطلاب تقديم شكاوى بالتجاوزات التي تحدث داخل اللجان عبر أرقام الواتساب على 01002077995 أو 01223343001 عقب إدخال كافة بيانات مقدم الشكوى ( الاسم، المعهد المقيد به، الرقم القومي،…) حيث يتم تلقي الشكاوى والتعامل الفوري معها والتحقيق فيها بسرية تامة دون ذكر اسم مقدم الشكوى.