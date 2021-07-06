«حجازي» يعقد اجتماعا مع رؤساء لجان الثانوية العامة اليوم

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لعقد امتحانات الثانوية العامة هذا العام الدراسي 2020/2021، المقرر انطلاقها يوم السبت المقبل للشعبة العلمية، والأحد للشعبة الأدبية وسط اجراءات أمنية واحترازية مشددة .

يعقد الدكتور رضا حجازي نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اجتماعا من خلال شبكة الفيديو كونفرانس في تمام الساعة الثانية ظهراً اليوم، مع رؤساء اللجان المنتدبين، لتدريبهم على مراقبة اللجان وعمليات سير الامتحان.

ويناقش الاجتماع، كيفية تفتيش الطلاب بالعصا الإلكترونية، وكيفية قياس حرارتهم والتأكد من ارتداء الكمامات، بالاضافة الى معرفة المسموح والممنوع للطلاب داخل اللجان الامتحانية، والتأكد من غلق جميع تطبيقات أجهزة التابلت لمنع الغش الإلكتروني، وتحرير محاضر لمن يخالف ذلك التعليمات.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة هذا العام وفقاً للجداول التالية:

جدول امتحان الشعبة الأدبية كالتالي:

- الأحد ١١ يوليو: امتحان اللغة العربية لمدة ٣ ساعات

- الثلاثاء ١٣ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة

- الخميس ١٥ يوليو: امتحان الجغرافيا لمدة ٣ ساعات

- الأحد ١٨ يوليو: امتحان الفلسفة والمنطق لمدة ٣ ساعات

- إجازة عيد الأضحى من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- الأحد ٢٥ يوليو: امتحان التاريخ لمدة ٣ساعات

- الثلاثاء ٢٧ يوليو: امتحان علم النفس والاجتماع لمدة ٣ ساعات

- الخميس ٢٩ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة ٣ ساعات.

وتضمن جدول طلاب الشعبة العلمية كالتالي:

- السبت ١٠ يوليو: اللغة العربية امتحان لمدة ٣ ساعات

- الإثنين ١٢ يوليو: اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة

- الأربعاء ١٤ يوليو: الرياضيات البحتة ( الجبر والهندسة الفراغية) لمدة ٢ ساعة

- إجازة عيد الأضحى من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- السبت ٢٤ يوليو: الفيزياء لمدة ٣ ساعات

- الاثنين ٢٦ يوليو: اللغة الأجنبية الأولى لمدة ٣ساعات

- الأربعاء ٢٨ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الديناميكا ) لمدة ٢ ساعة

- السبت ٣١ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الاستاتيكا) لمدة ٢ ساعة

- الإثنين ٢ أغسطس: امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لمدة ٣ ساعات

- امتحان الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) لمدة ٢ ساعة .