الثلاثاء 06 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«قوى عاملة القاهرة»: تلقينا 909 شكاوى عمالية في مايو

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

قال مدحت الغمراوي مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة بالقاهرة، إن المديرية تلقت خلال شهر مايو الماضي، 909 شكاوى، منها 120 شكوى تم تسويتها ودياً، وتم إحالة 249 شكوى للمحكمة العمالية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي يعملون بها، كما تم حفظ 73 شكوى، وإحالة 20 شكاوى لجهات أخرى طبقاً للاختصاص، وتبقى 447 شكوى تحت البحث والدراسة.

أما في مجال التفتيش العمالي، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 198 منشأة دوري وحملات، وأسفر التفتيش عن تحرير 223 محضر لمنشآت مخالفة، كما تم بحث 148 شكوى، وتم تسويتها بالكامل ودياً، وفي مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 222 منشأة، وإعادة التفتيش على 369 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير  149 محضر سلامة وصحة مهنية و 13 غلق إداري، كما تم بحث 17 شكوى، وعقد 11 ندوات توعية.

وكانت المديرية تلقت خلال شهر أبريل الماضي، 957 شكاوى، منها 194 شكوى تم تسويتها ودياً، وتم إحالة 214 شكوى للمحكمة العمالية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي يعملون بها، كما تم حفظ 84 شكوى، وإحالة 24 شكاوى لجهات أخرى طبقاً للاختصاص، وتبقى 437 شكوى تحت البحث والدراسة.

وفي مجال تراخيص عمل الأجانب، قامت المديرية بإستخراج 180 ترخيص  جديد لعمل الأجانب، فضلا عن التجديد لـ80 أجنبياً وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات، كما قامت باستخراج 1481 شهادة قياس مستوى المهارة، و1448 رخصة مزاولة المهنة.

أما في مجال التفتيش العمالي، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 389 منشأة دوري وحملات، وأسفر التفتيش عن تحرير 359 محضر لمنشآت مخالفة، كما تم بحث 107 شكاوى، وتم تسويتها بالكامل ودياً، وفي مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 270 منشأة، وإعادة التفتيش على 213 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير  169 محضر سلامة وصحة مهنية و67 غلق إداري، كما تم بحث 24 شكوى، وعقد 14 ندوة توعية.

مديرية القوى العاملة بمحافظة بالقاهرة الإجراءات القانونية التفتيش العمالي السلامة والصحة المهنية ندوات توعية

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وائل لطفي

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