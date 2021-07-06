1233 إصابة جديدة بكورونا في قيرغيزستان

سجلت قيرغيزستان اليوم الثلاثاء، 1233 إصابة جديدة بفيروس كورونا، معظمهم في العاصمة بيشكيك؛ ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 133 ألفا و303 حالات إصابة.

وذكر المركز المعني برصد حالات (كوفيد-19) - وفقا لوكالة أنباء (آكي.بيرس) الرسمية في قيرغيزستان - أن البلاد سجلت 763 حالة تعافي جديدة؛ مما رفع اجمالي عدد المتعافين من الجائحة في البلاد إلى 113 ألفا و975 متعافيا، فيما تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة من جراء المرض في أخر 24 ساعة، ليرتفع اجمالي الوفيات إلى أكثر من ألفي حالة وفاة.

وأضاف المركز أن 4001 مريضا بالفيروس التاجي يتلقون العلاج داخل المستشفيات المختلفة في جميع أنحاء البلاد، منهم 899 في حالة حرجة.

أما على صعيد اللقاحات المضادة للجائحة في قيرغيزستان، فقد أكد المركز يوم أمس أن أكثر من 118 ألف شخص في البلاد تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى من هذه اللقاحات، أو ما يمثل 7ر1% تقريبا من إجمالي عدد السكان.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.