الثلاثاء 06 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سنغافورة تتوقع وصول حصيلة ضريبة الكربون إلى مليار دولار

الانبعاثات الكربونية
الانبعاثات الكربونية

قالت جريس فو وزيرة الاستدامة والبيئة السنغافورية، ردا على سؤال برلماني اليوم الثلاثاء، إن البلاد تتوقع وصول حصيلة الضريبة على الانبعاثات الكربونية خلال السنوات الخمس الأولى من
تطبيقها إلى حوالي مليار دولار سنغافوري. 

وكانت سنغافورة قد بدأت تطبيق هذه الضريبة في 2019.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فو القول إن سنغافورة مستعدة لإنفاق أكثر من هذا المبلغ على المشروعات ذات الجدوى  التي تحد من الانبعاثات الملوثة للبيئة وتقلص الانبعاثات الكربونية.

وأضافت أن الحكومة لا تضع قيودا على تخصيص الموارد المالية  لأغراض معينة وهو ما يتيح المرونة  في تخصيص الموارد للمجالات ذات الأولوية.

 

وفي سياق متصل، في ظلّ الانخفاض القياسي في انبعاثات غازات الدفيئة وركود الطلب على مصادر الطاقة الأحفورية، شكّل العام 2020 سنة مؤاتية جدّا للمناخ، من دون أن يكون هذا النبأ السار في الحسبان.

ويُتوقّع أن تكون انبعاثات ثاني أكسيد الكربون قد انخفضت هذا العام بنسبة لم يسجّل مثلها في السابق قدرها 7 % تقريبا، بحسب الأمم المتحدة و"مشروع الكربون العالمي". ويعزى هذا الانخفاض إلى التدابير المتّخذة لاحتواء انتشار وباء كوفيد-19.

وبغية إبقاء الأمل حيّا في إمكان حصر ارتفاع الحرارة بمعدّل 1،5 درجة مئوية وما يترتّب عنه من كوارث مناخية، لا بدّ من خفض انبعاثات غازات الدفيئة كلّ سنة بنسبة 7،6 %، وذلك بين العامين 2020 و2030، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

ومع الإعلان عن لقاحات عدّة ضدّ فيروس كورونا المستجدّ وتوقّع انتعاش الاقتصاد في 2021، هل سيشكّل العام 2020 استثناء أم أنه سيكون فاتحة مسار متواصل لتراجع الانبعاثات الكربونية؟

يردّ مدير الوكالة الدولية للطاقة فتيح بيرول على هذا السؤال قائلا "أخشى أن نشهد بعد هذا الانخفاض ارتفاعا في الانبعاثات في حال لم تتّخذ الحكومات تدابير جديدة واسعة النطاق".

وفي غياب تدابير "خضراء" في خطط الإنعاش، "سنعود إلى الوضع الذي كنّا عليه قبل الوباء".

ومن شأن النهج الذي تختاره الصين، وهي أكبر مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة في العالم، أن "يؤدّي دورا مهمّا" في هذا الشأن، في نظر بيرول.

ويقول الأخير إن "الصين كانت أوّل بلد تفشّى فيه الفيروس وأوّل من اعتمد تدابير عزل عام وأول اقتصاد عانى من التباطؤ، غير أنّ الصين باتت أيضا أوّل بلد ينتعش اقتصاده وأصبحت الانبعاثات اليوم أكثر مما كانت عليه قبل الأزمة".

الانبعاثات الكربونية كورونا الصين البيئة سنغافورة

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجهة نظر أخرى

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