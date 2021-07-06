وفاة ريتشارد دونر مخرج فيلم «سوبرمان» عن 91 عاما

توفي المخرج الهوليوودي "ريتشارد دونر" الذي شملت أعماله فيلم "سوبرمان" عن عمر ناهز 91 عاما.

وذكرت قناة (تي.في.5) الاخبارية - في نشرتها اليوم الثلاثاء - أن زوجته ومنتجة الأفلام "لورين شولر دونر" أعلنا خبر وفاته، موضحة أنه لا توجد معلومات حتى الآن عن أسباب وفاته.

من جانبه، وصف "ستيفن سبيلبرج" كاتب القصة التي استندت إليها وقائع فيلم "جونيز" الراحل دونر بأنه "موهوب على صعيد العديد من الأنماط السينمائية".

وكان "دونر" قد ولد في "برونكس" بنيويورك وبدأ العمل التلفزيوني في أواخر الستينيات، وكانت من بين أعماله سلسلة "تويلايت زون"، كما بدأ أولى خطواته في هوليوود في أواسط السبعينيات.

يذكر أن فيلم "سوبرمان" الذي أخرجه عام 1978، يعتبر أول عمل حديث عن بطل خارق.

وفي وقت سابق أيضا توفي الممثل الأميركي نيد بيتي عن عمر الـ 83 عاما، والذي شارك في أعمال سينمائية كثيرة بينها "سوبرمان" و"توي ستوري 3" و"نتوورك" الذي رُشح عنه لجائزة أوسكار، وفق مصادر مقربة.

وقالت الوكيلة لدى مجموعة "شلتر إنترتاينمنت غروب" ديبورا ميلر في رسالة إلكترونية إن "نيد توفي لأسباب طبيعية ومحاطا بعائلته وأقاربه".

وأضافت "نيد كان موهبة أسطورية لامعة وصديقا عزيزا، سنفتقده جميعا".

وأطل نيد بيتي المولود في ولاية كنتاكي على الشاشة للمرة الأولى سنة 1972 من خلال فيلم "ديليفيرانس" لجون بورمان، مطلقا مسيرة طويلة استمرت حتى 2013.

وكانت له مشاركات في أفلام كثيرة بينها "سوبرمان" و"أل ذي بريزيدنتس مان"، إضافة إلى مسلسل "هوميسايد: لايف أون ذي ستريت" التلفزيوني الناجح.

ووضع صوته على شخصية الدب "لوتسو" في فيلم "توي ستوري 3" الذي رُشح لجائزة أوسكار أفضل فيلم.

رُشح نيد بيتي للفوز بجائزة أوسكار أفضل دور ثانوي عن دوره في فيلم "نتوورك" الذي صدر سنة 1976.

وقد طبع الذاكرة السينمائية في هذا الفيلم بمقطع مونولوج ساخر عن الدولارات والسنتات و"القوى البدائية للطبيعة".

وعلق الممثل أليكس وينتر الذي برز في أفلام "بيل أند تيد"، على وفاة نيل بيتي واصفا إياه بأنه "من عظماء" السينما.