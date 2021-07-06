«القوى العاملة»: صرف 22.6 مليون جنيه منح للعمالة غير المنتظمة بالقاهرة

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة، بصرف منحاً لرعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وإقتصادياً بلغت 22 مليوناً و626 ألف جنيه لـ44 ألفا و619 عاملا، خلال شهر مايو الماضي.

وتمثلت المنح في صرف منحة عيد العمال للعمالة المسجلة وعددها 44 ألفاً و405 عمال، بإجمالي 22 مليون و99 ألف جنيه، و147 منحة مولود جديد بـ296 ألف جنيه، و34 منحة زواج بـ102 ألف جنيه، و17 منحة وفاة أحد الأقارب بـ34 ألف جنيه، و6 منح وفاة عمال بـ60 ألف جنيه، وباقي منحة وفاة عامل آخر بمبلغ 8000 جنيه، وصرف 27 ألف جنيه لعمل 9 عمليات جراحية لـ9 عمال.

وقال وزير القوى العاملة، إن المديرية قامت بتعيين 5958 شاباً، منهم 32 من ذوي الهمم والعزيمة، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين من راغبي العمل بتلك المكاتب 15732 شاباً.

وأشار الوزير، إلى أن المديرية قامت في مجال تراخيص عمل الأجانب، بإستخراج 197 ترخيص جديد لعمل الأجانب ، فضلا عن التجديد لـ100 أجنبي وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات، كما قامت باستخراج 1381 شهادة قياس مستوى المهارة، و1342 رخصة مزاولة المهنة.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة، قامت خلال شهر أبريل الماضي، بتعيين 6870 شاباً، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين من راغبي العمل بتلك المكاتب 21214 شاباً.

كما قامت المديرية، من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بصرف منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، بواقع 80 منحة مولود بإجمالي 161 ألف جنيه، و17 منحة زواج بمبلغ 51 ألف جنيه، ومنحة وفاة بمبلغ 10 آلاف جنيه، و9 منح وفاة أحد الأقارب بمبلغ 18 ألف جنيه، فضلاً عن عمل 3 عمليات جراحية صغرى وكبرى بمبلغ 9 آلاف جنيه، فضلا عن حالة عجز جزئي لأحد العمال تم صرف 5 آلاف جنيه للعامل، ليصل إجمالي ما تم صرفه 254 ألف جنيه لـ111 حالة.