«القوى العاملة»: اتفاقية جماعية يستفيد منها 7600 عامل بشركة خاصة

نجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع شركة تصنيع وتعبئة كوكاكولا مصر، والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، في تجديد اتفاقية العمل الجماعية المنتهية، وتقضي بصرف بعض المزايا لـ7600 عامل بالشركة.

وأوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الاتفاقية أجازت التشغيل في أيام الراحة الأسبوعية أو العطلة الرسمية مع صرف المقابل النقدي للأجر الإضافي المقرر قانوناً عوضاً عن ساعات العمل الإضافية، حيث اقتضى التشغيل الإضافي للساعات النهارية والليلية، وذلك طبقاً لأحكام من قانون العمل.

واتفق الأطراف على أن يتم التشغيل وفقاً لأحكام القانون وردتين يومياً (ستة أيام في الأسبوع)، مع تحديد فترات الراحة، واحتساب ساعات التشغيل الإضافي.

ونصت الاتفاقية على أنها تمثل تسوية كاملة للتشغيل الإضافي وتحديد زمن الواردي من قبل الشركة، ويتقاضى مقابل التشغيل الإضافي والمقابل النقدي للتشغيل أيام الراحات الأسبوعية أو العطلات الرسمية.

وقع الاتفاقية عن شركة كوكاكولا مصر، رحاب ربيع بصفتها رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة، وعن النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، خالد عيش رئيس النقابة.

ووجه الوزير الشكر لإدارة الشركة وممثلي العمال على استجابتهم لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهم والصالح العام.

وكانت وزارة القوى العاملة، قد وقعت اتفاقية عمل جماعية مع شركة أسمنت العامرية، والنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة، فى إبرام اتفاقية عمل جماعية تقرر صرف بعض المزايا لـ50 عاملا بالشركة، لصرف مزايا للعاملين بها، تمثلت في زيادة الأجر الشامل بنسبة 7 % بحد أقصى مع استمرار صرف بدل الوجبة والوردية طبقاً للقواعد المعمول بها حالياً وحسب طبيعة العمل، بالإضافة إلى زيادة منحة الوفاة لتكون خمسمائة جنيه وثلاث أيام إجازة مدفوعة الأجر.