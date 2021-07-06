اليابان: انخفاض عدد المفقودين جراء الانهيارات الطينية إلى 24 شخصا

أعلنت السلطات اليابانية اليوم الثلاثاء، أن ضحايا الانهيارات الطينية الهائلة التي اجتاحت مدينة (أتامي) بمحافظة (شيزوكا) لايزالون أربعة قتلى فقط، بينما تم تقليص عدد الأشخاص الذين يعتبرون في عداد المفقودين من 64 إلى 24 مع اقتراب جهود الإنقاذ من نهاية الأيام الثلاثة الأولى الحاسمة.

وقالت حكومة بلدية أتامي - في بيان نقلته صحيفة (جابان تايمز) اليابانية - إن فرق الإنقاذ حاولت تحديد موقع 64 شخصًا مسجلين كمقيمين في المنطقة المتضررة، لكنها تعرفت على مكان 41 شخصًا بينما تمت إضافة شخص آخر إلى القائمة.

وأضافت: القائمة ربما تضمنت أولئك الذين لم يعودوا يعيشون في عناوينهم المسجلة عندما وقع الانهيار الطيني يوم السبت الماضي، ودمر ما لا يقل عن 130 منزلاً.

وفي غضون ذلك، واصل رجال الإطفاء والشرطة وأفراد قوات الدفاع الذاتي إزالة الأنقاض وتفتيش المنازل المغمورة بالطين في المنطقة الواقعة بجنوب غرب طوكيو مع اقتراب نهاية الـ 72 ساعة الأولى من وقوع الكارثة، التي وقعت بعد هطول أمطار غزيرة أدت إلى إطلاق تحذيرات بشأن الانهيارات الأرضية المحتملة.

وطلبت حكومة المحافظة من قوات الدفاع الذاتي تقديم المساعدة.. فيما التقى رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا بالوزيرة المسؤولة عن الاستجابة للكوارث.

وجاءت الكارثة عندما تسببت الأمطار الغزيرة على منطقة العاصمة طوكيو ومنطقة توكاي في وسط اليابان في ارتفاع مستوى مياه الأنهار وحدوث انهيار طيني جارف؛ مما دفع حكومة المدينة إلى إصدار أوامر بالإخلاء للسكان المحليين لضمان سلامتهم بموجب قانون مكافحة الكوارث.

كما صدرت أوامر إخلاء في مدن يوكوهاما وتشيبا وشيزوكا، وتم إغلاق عدد من الطرق السريعة، وتعليق عمليات القطارات السريعة لفترة وجيزة في أقسام بين محطتي طوكيو وشين أوساكا.. بينما حثت وكالة الأرصاد الجوية المواطنين على توخي أقصى درجات الحذر ودعتهم إلى اليقظة بشأن الانهيارات الطينية والفيضانات وارتفاع منسوب المياه في الأنهار.