الثلاثاء 06 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ارتفاع أسعار النفط بعد انتهاء محادثات «أوبك بلس» دون اتفاق

النفط
النفط

سجلت أسعار العقود الآجلة للنفط ارتفاعا جديدا، اليوم الثلاثاء، بعد انتهاء محادثات تجمع الدول النفطية أوبك بلس دون التوصل إلى اتفاق  بشأن زيادة الإنتاج اعتبارا من الشهر المقبل.

وارتفع سعر خام برنت القياسي في تعاملات لندن أمس الاثنين بنسبة 1.3% ليتجاوز 77 دولار للبرميل. ويعني فشل دول أوبك بلس في الاتفاق على خطة الإنتاج الجديدة، استمرار العمل بمستويات الإنتاج الحالية لحين استئناف المحادثات.

وخلال تعاملات اليوم ارتفع سعر خام برنت بنسبة 0.2% إلى 77.31 دولار للبرميل تسليم سبتمبر المقبل. 

كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي في تعاملات بورصة نيويورك اليوم بنسبة 1.9% إلى 56ر76 دولار للبرميل تسليم أغسطس المقبل.

 كانت الأسواق الأمريكية مغلقة أمس الاثنين بسبب عطلة رسمية.


كانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حثت الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والدول الحليفة في تجمع "أوبك بلس" على التوصل إلى حل وسط بشأن زيادة الإنتاج، في أعقاب إلغاء محادثات كانت مقررة أمس لدول التجمع.

وبعد أيام من المحادثات الصعبة  فشل المشاركون في  تسوية الخلاف بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بشأن حصص الإنتاج، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن مشاركين في المحادثات.

وكان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم قبل انطلاق اجتماعات أوبك بلس يوم الخميس الماضي يتوقعون زيادة إنتاج التجمع الذي يضم 23 دولة بمقدار 550 ألف برميل يوميا اعتبارا من أغسطس المقبل، وهو ما لم يحدث.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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