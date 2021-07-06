«الهجرة» تتيح استمارة تسجيل للمصريين العالقين بالإمارات للعودة إلى مصر

ناشدت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، المواطنين المصريين العالقين بدولة الإمارات الشقيقة "دولة ترانزيت" بسبب عدم قدرتهم السفر للمملكة العربية السعودية، والراغبين منهم العودة لمصر، ملء استمارة تسجيل وزارة الهجرة لحصر أعداد المسجلين.

جاء ذلك في أعقاب قرار المملكة وقف استقبال غير مواطنيها، وفي ضوء عدم الإعلان عن تاريخ إعادة الفتح والعودة للمملكة، وذلك إلى جانب التأكيد على احترام سيادة كل دولة في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشارت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، إلى أنه فور تسجيل أعداد الراغبين في العودة من المصريين العالقين بالإمارات، سيتم التنسيق مع وزارة السياحة والآثار، للتفاوض مع شركات السياحة لبحث مدى إمكانية عودة المواطنين الراغبين على نفس الشركات التي سافروا من خلالها وبحث آلية التطبيق.

وناشدت الوزارة المواطنين المصريين العالقين بدولة الإمارات بالالتزام بقوانين البلد المضيف، وذلك من أجل حماية المواطنين المصريين العالقين وحرصا على عدم تعرضهم للمساءلة القانونية على أرض الدولة المضيفة، حيث إن الدولة المصرية حريصة على أبنائها حتى مرور الأزمة دون أن يُضار أي شخص.

وتطالب الوزيرة المواطنين -الراغبين في العودة- بتسجيل بياناتهم بالتفصيل خاصة اسم الدولة الموجود فيها حاليا واسم شركة السياحة التي سافر عبرها، وذلك عبر الرابط التالي:

‏https://forms.gle/P8CBohESSQUML9m99

وكانت وزارة الهجرة، أكدت أنه تم ابتكار العديد من وسائل التواصل مع المصريين بالخارج، حيث تم إطلاق تطبيق «كلم مصر» الخاص بالهواتف المحمولة، تطبيق إلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية ليصبح أداة جديدة ضمن أدوات الوزارة المختلفة في تعزيز التواصل مع أبناء مصر بالخارج باستخدام التقنيات الحديثة.

وتابعت، أن التطبيق يحتوي لأول مرة على خريطة تفاعلية بأماكن السفارات والقنصليات المصرية باللغتين العربية والإنجليزية، بحيث يتيح لمستخدميه سهولة الوصول إلى السفارة أو القنصلية المصرية داخل الدولة التي يتواجدون بها، فضلًا عن عدد من النوافذ تساعد المستخدم على التواصل السلس مع الوزارات والهيئات المعنية، كروابط دليل وزارة الصحة ودليل الإسكان للمصريين بالخارج ودليل خدمات قطاع الأحوال المدنية ودليل وزارة الدفاع للتجنيد، وكذلك مجال التعليم العالي، والخدمات المقدمة للطلبة المصريين بالخارج، وشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، كما يمكن لمستخدمي التطبيق التواصل مع وزارة الهجرة وإرسال الشكاوى والاستفسارات عن طريق رسالة نصية أو من خلال قسم «اتصل بنا»، والذي يتضمن كافة أرقام الهواتف وروابط المنصات الرسمية الخاصة بالوزارة.