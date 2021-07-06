إسرائيل وكوريا الجنوبية تتفقان على تبادل لقاحات كورونا من إنتاج «فايزر»

اتفقت إسرائيل وكوريا الجنوبية على تبادل لقاحات مضادة لفيروس كورونا من إنتاج شركة فايزر.

ووفقا لما ذكرته صفحة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، على موقع فيسبوك اليوم الثلاثاء، فإن الاتفاق ينص على أن تزود إسرائيل حكومة سول بـ700 ألف جرعة من إنتاج شركة فايزر على الفور لإفساح المجال لها لاستخدامها في تطعيم مواطنيها، قبل أن تنتهي صلاحيتها نهاية الشهر.

وفي المقابل ستتلقى إسرائيل من كوريا الجنوبية الكمية ذاتها من طلبية مستقبلية في شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

وتحدث بينيت خلال الأيام الأخيرة عدة مرات مع الرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورلا لبلورة هذه الاتفاقية.

وأكد بينيت أن الاتفاقية، التي تم توقيعها الليلة الماضية، تصب في مصلحة البلدين.

وهذه هي الاتفاقية الأولى لتبادل اللقاحات التي توقع بين إسرائيل ودولة أخرى.

وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد استكمال جميع الإجراءات المطلوبة، بما في ذلك فحص اللقاحات بعد وصولها إلى كوريا الجنوبية.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.