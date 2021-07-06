حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 6 يوليو 2021
قدمت خبيرة الأبراج، وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية ليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021، والتي جاءت على النحو التالي:
الحمل
مهنياً: تتلقى عروضاً بالجملة لتحسين وضعك المادي، لكنّ الشروط قد تكون صعبة إنما غير مستحيلة، بيد أنك تكون قادراً على تذليل العقبات
عاطفياً: يفاجئك الشريك ببعض الاقتراحات، لكنّ الضغوط عليه باتت كبيرة، فتقف إلى جانبه وتستمع إليه باهتمام وتأخذ ببعض اقتراحاته
صحياً: تتبلور لديك فكرة خلاقة قادرة على جعلك تبتعد عن الأجواء المتشنجة أكبر فترة ممكنة
الثور
مهنياً: هنالك انفراج وارتياح وطمأنينة لا تؤخّر ولا تؤجّل اعمالك المهمّة، تحرّك فورًا. بادر الى المصالحة إذا أردت.
عاطفياً: لا تتأثر بالإشاعات غير المبرّرة، لأن معظمها قد يكون مفبركاً ولغايات مبيتة تسعى لتدمير العلاقة الممتازة بينك وبين الشريك
صحياً: يلازمك شعور بالكآبة والإحباط جراء ضغوط عائلية تثقل عليك
الجوزاء
مهنياً: تتزوّد طاقة مميزة فتعيش انسجاماً وتناغماً وتواكب الأحداث بانفتاح، فأنت بطبعك اجتماعي وترحب بالفرص على أنواعها
عاطفياً: عليك أن تهتم أكثر بأسرار الحبيب ولا تنشرها لئلا تفسد الأجواء الرومانسية بينكما التي سعيتما إليها منذ مدة طويلة
صحياً: تستريح بعض الشيء من عناء العمل وتقرر أخذ إجازتك السنوية للتخفيف من التعب
السرطان
مهنياً: قد تفاجئك بعض التطورات، وتدفعك إلى التريث وعدم التصرّف بعشوائية لأنك قد الثمن باهظاً إذا اتخذت قرارات غير مدروسة
عاطفياً: تقديم المساعدة للشريك يكون مهماً جداً، ويخلق ارتياحاً بين المحيطين بكما، وتسود الأجواء الجميلة ويسيطر التفاؤل
صحياً: حاول أن تواظب على تناول وجبات الطعام ثلاث مرات يومياً، فهذا مفيد جداً
الأسد
مهنياً: نجاحات بالجملة والنتائج مفرحة جداً، لكن تمهمل قبل اتخاذ قرارات عشوائية غير مضمونة النتائج
عاطفياً: الشريك يصارحك برغبته في مساعدتك لمواجهة الظروف الصعبة التي تعترضك لتكون حاسماً في قرارات مصيرية، هنيئاً لكما
صحياً: العمل أكثر من اللازم يعرضك للإصابة بالإرهاق، عليك التخفيف قدر المستطاع
العذراء
مهنياً: لا تستخف بقدرات الآخرين لأن بعضهم قد يفاجئك بطريقته في مواجهتك بحزم، وتصل الأمور بينكما إلى نقطة اللاعودة
عاطفياً: تنشأ علاقة رومنسية في هذا الوقت، إلاّ أنك تبدو مشغولاً بشيء آخر يشتت أفكارك بعض الشيء
صحياً: التمدد تحت رمال الشاطئ مفيد للجسم وإذا أتبع بحمام بخار أو جاكوزي
الميزان
مهنياً: إنه يوم مهمّ للغاية لأنّك في صدد وضع قوانين مناسبة لمشاريعك الحاليّة والمستقبليّة. سوف تتمكن من اجتذاب أفق إيجابيّة بفضل حماسك وتفاؤلك.
عاطفياً: قد تكون الابتسامة هي مفتاح كل الأمور المستعصية، وهذا سيكون لمصلحتك حتماً
صحياً: خذ قسطاً وافياً من الراحة ونم الساعات المطلوبة لتبقى في نشاط دائم
العقرب
مهنياً: كن دقيقاً في تعاطيك مع زملاء العمل، ترتفع معنوياتك بسبب حصولك على نتائج مذهلة اليوم
عاطفياً: لا تغامر في مواجهاتك السلبية وغير المجدية، فهي تضر بك أكثر مما تنفعك، وترتد على العلاقة سلباً
صحياً: تجنّب الإكثار من أكل البيض أو المأكولات التي تحتوي على البهارات في الطقس الحار
القوس
مهنياً: تعيش أجواء صاخبة أو صمتاً مطبقاً، فتلتبس عليك الأمور وتشعر بالضياع وعدم الاستقرار في المجال المهني
عاطفياً: تشعر بالراحة في علاقتك الجديدة، لكن لا تكن أنانيا وشارك الحبيب في كل شيء مفيد لكما
صحياً: تذهل الآخرين بالنتائج التي حققتها على صعيد الحمية، وتصبح مثلاً لهم
الجدي
مهنياً: يوم جيد جدا أنت على موعدٍ مع الحظ والانفراج وستكون بألف خير ولن تنزعج من ظروف قاهرة.
عاطفياً: وقوف الحبيب إلى جانبك يسهل عليك الكثير من الأمور ويدعمك، ويخفف من حدة توترك والضغط الذي تعانيه
صحياً: الترفيه بات أمراً ضرورياً، حتى تتمكن من استعادة الزخم الذي كنت تتمتع به
الدلو
مهنياً: تتطوّر أمور كثيرة ومهمة تتعلق بأعمالك وتسمع خبراً جيداً. تغيير يحصل في حياتك المهنية
عاطفياً: حاول عدم الاستماع إلى الإشاعات من المقرّبين، وخصوصاً أن بعضهم يحاول صبّ الزيت على النار
صحياً: الوجع الذي ينتابك بين حين وآخر في عنقك سببه كثرة الجلوس أمام الكمبيوتر والمطالعة
الحوت
مهنياً: المطلوب منك هو اتخاذ القرار الصارم بعدم الوقوع في المشاكل والورطات، أطرد الأفكار السود من رأسك وحافظ على معنوياتك الإيجابية
عاطفياً: لا تدع التراكمات القديمة تفرض نفسها، ومعالجتها كان يجب أن تقوم بها منذ زمن بعيد
صحياً: أجواء العمل غير المريحة بعض الأحيان، تبقيك في حال من التوتر وتثير أعصابك