الثلاثاء 06 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 6 يوليو 2021

الأبراج الفلكية
الأبراج الفلكية

قدمت خبيرة الأبراج، وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية ليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021، والتي جاءت على النحو التالي:

 

الحمل

مهنياً: تتلقى عروضاً بالجملة لتحسين وضعك المادي، لكنّ الشروط قد تكون صعبة إنما غير مستحيلة، بيد أنك تكون قادراً على تذليل العقبات 

عاطفياً: يفاجئك الشريك ببعض الاقتراحات، لكنّ الضغوط عليه باتت كبيرة، فتقف إلى جانبه وتستمع إليه باهتمام وتأخذ ببعض اقتراحاته

صحياً: تتبلور لديك فكرة خلاقة قادرة على جعلك تبتعد عن الأجواء المتشنجة أكبر فترة ممكنة

 

الثور

مهنياً: هنالك انفراج وارتياح وطمأنينة لا تؤخّر ولا تؤجّل اعمالك المهمّة، تحرّك فورًا. بادر الى المصالحة إذا أردت. 

عاطفياً: لا تتأثر بالإشاعات غير المبرّرة، لأن معظمها قد يكون مفبركاً ولغايات مبيتة تسعى لتدمير العلاقة الممتازة بينك وبين الشريك

صحياً: يلازمك شعور بالكآبة والإحباط جراء ضغوط عائلية تثقل عليك

 

الجوزاء

مهنياً: تتزوّد طاقة مميزة فتعيش انسجاماً وتناغماً وتواكب الأحداث بانفتاح، فأنت بطبعك اجتماعي وترحب بالفرص على أنواعها

عاطفياً: عليك أن تهتم أكثر بأسرار الحبيب ولا تنشرها لئلا تفسد الأجواء الرومانسية بينكما التي سعيتما إليها منذ مدة طويلة

صحياً: تستريح بعض الشيء من عناء العمل وتقرر أخذ إجازتك السنوية للتخفيف من التعب

 

السرطان

مهنياً: قد تفاجئك بعض التطورات، وتدفعك إلى التريث وعدم التصرّف بعشوائية لأنك قد الثمن باهظاً إذا اتخذت قرارات غير مدروسة 

عاطفياً: تقديم المساعدة للشريك يكون مهماً جداً، ويخلق ارتياحاً بين المحيطين بكما، وتسود الأجواء الجميلة ويسيطر التفاؤل

صحياً: حاول أن تواظب على تناول وجبات الطعام ثلاث مرات يومياً، فهذا مفيد جداً

 

الأسد 

مهنياً: نجاحات بالجملة والنتائج مفرحة جداً، لكن تمهمل قبل اتخاذ قرارات عشوائية غير مضمونة النتائج

عاطفياً: الشريك يصارحك برغبته في مساعدتك لمواجهة الظروف الصعبة التي تعترضك لتكون حاسماً في قرارات مصيرية، هنيئاً لكما

صحياً: العمل أكثر من اللازم يعرضك للإصابة بالإرهاق، عليك التخفيف قدر المستطاع

 

العذراء

مهنياً: لا تستخف بقدرات الآخرين لأن بعضهم قد يفاجئك بطريقته في مواجهتك بحزم، وتصل الأمور بينكما إلى نقطة اللاعودة

عاطفياً: تنشأ علاقة رومنسية في هذا الوقت، إلاّ أنك تبدو مشغولاً بشيء آخر يشتت أفكارك بعض الشيء

صحياً: التمدد تحت رمال الشاطئ مفيد للجسم وإذا أتبع بحمام بخار أو جاكوزي

 

الميزان

مهنياً: إنه يوم مهمّ للغاية لأنّك في صدد وضع قوانين مناسبة لمشاريعك الحاليّة والمستقبليّة. سوف تتمكن من اجتذاب أفق إيجابيّة بفضل حماسك وتفاؤلك.

عاطفياً: قد تكون الابتسامة هي مفتاح كل الأمور المستعصية، وهذا سيكون لمصلحتك حتماً

صحياً: خذ قسطاً وافياً من الراحة ونم الساعات المطلوبة لتبقى في نشاط دائم

 

العقرب

مهنياً: كن دقيقاً في تعاطيك مع زملاء العمل، ترتفع معنوياتك بسبب حصولك على نتائج مذهلة اليوم 

عاطفياً: لا تغامر في مواجهاتك السلبية وغير المجدية، فهي تضر بك أكثر مما تنفعك، وترتد على العلاقة سلباً 

صحياً: تجنّب الإكثار من أكل البيض أو المأكولات التي تحتوي على البهارات في الطقس الحار 

 

القوس 

مهنياً: تعيش أجواء صاخبة أو صمتاً مطبقاً، فتلتبس عليك الأمور وتشعر بالضياع وعدم الاستقرار في المجال المهني

عاطفياً: تشعر بالراحة في علاقتك الجديدة، لكن لا تكن أنانيا وشارك الحبيب في كل شيء مفيد لكما

صحياً: تذهل الآخرين بالنتائج التي حققتها على صعيد الحمية، وتصبح مثلاً لهم 

 

الجدي 

مهنياً: يوم جيد جدا أنت على موعدٍ مع الحظ والانفراج وستكون بألف خير ولن تنزعج من ظروف قاهرة.

عاطفياً: وقوف الحبيب إلى جانبك يسهل عليك الكثير من الأمور ويدعمك، ويخفف من حدة توترك والضغط الذي تعانيه 

صحياً: الترفيه بات أمراً ضرورياً، حتى تتمكن من استعادة الزخم الذي كنت تتمتع به

 

الدلو

مهنياً: تتطوّر أمور كثيرة ومهمة تتعلق بأعمالك وتسمع خبراً جيداً. تغيير يحصل في حياتك المهنية

عاطفياً: حاول عدم الاستماع إلى الإشاعات من المقرّبين، وخصوصاً أن بعضهم يحاول صبّ الزيت على النار

صحياً: الوجع الذي ينتابك بين حين وآخر في عنقك سببه كثرة الجلوس أمام الكمبيوتر والمطالعة

 

الحوت 

مهنياً: المطلوب منك هو اتخاذ القرار الصارم بعدم الوقوع في المشاكل والورطات، أطرد الأفكار السود من رأسك وحافظ على معنوياتك الإيجابية

عاطفياً: لا تدع التراكمات القديمة تفرض نفسها، ومعالجتها كان يجب أن تقوم بها منذ زمن بعيد

صحياً: أجواء العمل غير المريحة بعض الأحيان، تبقيك في حال من التوتر وتثير أعصابك

الأبراج الفلكية خبيرة الفلك جاكلين عقيي جميع الأبراج الفلكية حظك اليوم اليوم الثلاثاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجهة نظر أخرى

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