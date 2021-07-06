الثلاثاء 06 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«ديلي ميل»: فعالية لقاح فايزر الأمريكي ضد متحور «دلتا» ليست بالقوة المطلوبة

لقاح فايزر
لقاح فايزر

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن دراسة جديدة أظهرت أن فعالية لقاح فايزر الأمريكي ضد المتحور الجديد من فيروس كورونا "دلتا" ليست بالقوة المطلوبة.

واعتمدت الدراسة على أرقام صادمة جمعتها وزارة الصحة الإسرائيلية، وفقا لسكاي نيوز.

وقالت الأرقام إن فعالية اللقاح انخفضت إلى 64% في مواجهة متحور "دلتا"، بعدما كانت تصل الفعالية إلى 94% في مايو الماضي، قبل انتشار السلالة الجديدة.

وتتحدث الأرقام تحديدا عن انخفاض قدرة لقاح فايزر في منع الإصابة بالفيروس والأعراض التي يتسبب بها.

ووصف وزراء في إسرائيل البيانات الجديدة بأنها "مقلقة"، ومع ذلك، تقول الدراسة إن اللقاح يمنع الإصابات الخطيرة.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن متحور "دلتا" موجود في نحو 100 دولة حول العالم، مشيرة إلى أنها يهدد بموجة كورونا جديدة، رغم تراجع معدل الإصابات عالميا.

ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، فقد تم اكتشاف متغير دلتا لأول مرة في الهند في ديسمبر 2020.

وما يجعله مخيفا مقارنة ببقية السلالات أنه سرعة انتشاره كبيرة، مقارنة مع المتحورات السابقة، إذ تشير الدراسات إلى أن "قابلية انتقال متحور دلتا ارتفعت بنحو 40- 60%".

وفي المقابل، رفض متحدث باسم شركة فايزر التعليق على البيانات الواردة من إسرائيل.

لكنه استشهد بأبحاث أخرى أظهرت أن الأجسام المضادة التي ينتجها اللقاح لا تزال قادرة على تحييد جميع المتحورات، بما في ذلك "دلتا"، وإن بدرجة أقل، وفق "رويترز".

ويشكل "دلتا" الآن 91% من الحالات المسجلة في بريطانيا، وفقا لبيانات هيئة الصحة العامة.

وذكر "ساينس أليرت" أن المتغيرات تظهر في مختلف الفيروسات "دون أي تأثير على السلوكيات"، لكنه أشار إلى أن بعض الطفرات تؤدي إلى تغيير خصائص الفيروس، مثل زيادة سرعة الانتشار وشدة المرض وانخفاض فعالية اللقاح وفشل الكشف عنه.

ديلي ميل لقاح فايزر الأمريكي كورونا دلتا الصحة الإسرائيلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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