الثلاثاء 06 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التموين: لدينا فرص استثمارية كبيرة في المناطق اللوجيستية والصوامع

وزير التموين
وزير التموين

أكد  الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية والقطاعات التابعة لها لديها فرص استثمارية كبيرة في المناطق اللوجيستية، وإنشاء صوامع لتخزين الأقماح وتطوير منافذ جمعيتي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عُقد اليوم، مع أيمن أمين سجيني الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص إحدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والوفد المرافق له، بحضور أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة.

وأكد المصيلحي أن هناك مشروعات وفرص متاحة للاستثمار فى مشروعات الوزارة ومنها تطوير منافذ مشروع جمعيتي، حيث تم افتتاح 6000 منفذ، وجاري فتح 1000 منفذ آخر بالمرحلة الرابعة لتكون أكبر سلسلة توزيع للسلع التموينية والحرة، بالإضافة إلى منافذ المجمعات الاستهلاكية.

وتطرق الدكتور علي المصيلحي  وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال الاجتماع مع وفد المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، إلى الفرص المتاحة أيضاً لاستخدام عمليات النقل النهري لنقل الأقماح وكذلك إنشاء المناطق والمخازن الاستراتيجية المُزمع إقامتها في الفترة القادمة لتخزين السلع وسبٌل الاستثمار بها.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي بالمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص- إحدى مجموعات البنك الإسلامي للتنمية - أنه بحث مع الدكتور علي المصيلحي ـ وزير التموين والتجارة الداخلية، إمكانية توظيف قدرات المؤسسة الاستثمارية والتمويلية بالتشارك  مع الوزارة وجهاتها التابعة وتمويل المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية.

وأشار أحمد كمال - معاون الوزير والمتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أنه تم الاتفاق على إعداد ورقة عمل مقترحة بين الجانبين مدون بها الفرص التي يمكن تنفيذها في الفترة القادمة، إضافةً إلى الاتفاق مع المؤسسة بعقد مجموعة لقاءات مع رؤساء الجهات التابعة بالوزارة ذات الصلة بالنشاطات والمشروعات التي تم ذكرها، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عنها تفصيلًا فيما بعد، بالإضافة إلى خريطة التعاون مع المؤسسة.

كان قد عقد اتفاق سابق بين المؤسسة والوزارة نتيجة إجراء اتفاق إطاري مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية) وقد وفرت المؤسسة 213 مليون دولار لمشتريات الأقماح اللازمة لإنتاج الخبز البلدي المدعم، وتم تدبير مليون وعشرون ألف طن من القمح لسد احتياجات البلاد حتى العام المالي القادم .

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