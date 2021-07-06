34 ألفا و703 إصابات جديدة بكورونا فى الهند 

أعلنت الهند تسجيل 34 ألفا و703 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 30 مليونا و619 ألفا و932 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الهندية - حسبما نقلت قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم الثلاثاء - أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 553 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 403 آلاف و281 حالة.

وأفادت الوزارة بأن 51 ألفا و864 حالة تماثلت للشفاء خلال ال24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 29 مليونا و752 ألفا و294 حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تراجع عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى 464 ألفا و357 حالة.





كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.