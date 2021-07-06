أكثر من ألفى إصابة بكورونا فى كازاخستان 

سجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان اليوم الثلاثاء ألفين و618 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 439 ألفاً و580 حالة.



وذكرت وزارة الصحة الكازاخية - في بيان نقلته وكالة أنباء (كازينفورم) الكازاخية - أن البلاد سجلت ألفا و167 حالة شفاء تام من المرض؛ ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 403 آلاف و388 حالة.

وأضافت الصحة الكازاخية أيضا أن عدد مرضى كوفيد الذين يخضعون للعلاج بلغ حتى الآن 28 ألفاً و575 مريضاً، منهم أكثر من ستة آلاف مريضا يتلقون العلاج داخل المستشفيات، ومنهم أيضا 541 في حالة حرجة.



ولا تزال العاصمة الكازاخية نور سلطان هي الوحيدة في البلاد التي بقيت في "المنطقة الحمراء" بسبب تفشي فيروس كورونا بها بشكل كبير، وفقا لبيانات اللجنة المشتركة بين الإدارات الكازاخية للوقاية من انتشار كوفيد-19.



أما بالنسبة للقاحات المضادة للجائحة في الدولة الواقعة بوسط قارة آسيا، فقد أعلنت وزارة الصحة أمس أن ثلاثة ملايين و771 ألف شخصا حصلوا على الجرعة الأولى من هذه اللقاحات حتى الآن.



كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.



وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.