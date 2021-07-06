الثلاثاء 06 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

5420 إصابة جديدة بكورونا فى تايلاند

كورونا في تايلاند
كورونا في تايلاند

أعلن مركز إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد في تايلاند، تسجيل 5420 إصابة جديدة بالفيروس؛ لتبلغ حصيلة الإصابات 294 ألفا و653 حالة. 

وذكر المركز - في بيان نقلته صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية اليوم /الثلاثاء/ - أن البلاد سجلت 57 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة ألفين و333 وفاة.

ومن بين الحالات الجديدة 5383 حالة من العامة و37 حالة من السجون، كما أبلغ المركز عن تجاوز حالات التعافي منذ بداية الجائحة حاجز الـ 216 ألف حالة.

 

كورونا حول العالم
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

 

ترتيب إصابات كورونا عالميا 
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.
كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.
 


إرشادات منظمة الصحة العالمية
وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.
وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

كوفيد-19 تايلاند بانكوك كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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