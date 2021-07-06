وكالة أنباء أمريكا اللاتينية: قطاع السياحة بمصر يشهد تعافيا كبيرا

سلطت وكالة "برينسا لاتينا" (Prensa Latina)، وكالة أنباء أمريكا اللاتينية التابعة لوكالة الأنباء الرسمية لكوبا، الضوء على تصريحات نائبة وزير السياحة والآثار غادة شلبي، التي أكدت فيها أن القطاع يشهد تعافيًا كبيرًا، وتوقعت زيادة عدد السياح القادمين إلى البلاد خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الوكالة في تقرير على موقعها الإلكتروني، أمس الإثنين، إلى أن مصر استقبلت نحو 3.5 مليون سائح في الفترة في النصف الأول من العام الجاري، وهو ما يمثل دخلًا قدره أربعة مليارات دولار.

وأضافت أنه بحسب البيانات الرسمية، استقبلت البلاد ما يقرب من 13 مليون سائح أجنبي خلال عام 2019، محققًا إيرادات بلغت نحو 13 مليار دولار، لافتة إلى أن السياحة تمثل ركيزة هامة من ركائز الاقتصاد الوطني، حيث تساهم بحوالي 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل بها أكثر من ثلاثة ملايين مواطن مصري.

وتابعت أن الحكومة تتوقع ارتفاع عدد السياح في النصف الثاني من العام الجاري، حيث يمكن أن ينمو عدد الوافدين إلى البلاد بنسبة من 45 إلى 60 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، وفقًا لتصريحات نائبة وزير السياحة.

وكانت غادة شلبي، نائبة وزير السياحة والآثار، أكدت في تصريحات لها لـ "رويترز"، أن إيرادات القطاع تشهد ارتفاعًا مستمرًا، متوقعة زيادة عدد السياح القادمين إلى البلاد في الفترة المقبلة.

و تحرص مصر على إعادة فتح أبوابها، وجذب مزيد من السياح بعد تخفيف قيود فيروس كورونا بالنسبة للمسافرين من الخارج، حيث يأمل المسؤولون الحكوميون أن يتمكنوا من الترحيب بالزوار الملقحين وتنشيط قطاع السياحة خلال أشهر الصيف الذي يمثل توقيتًا هامًا وحيويًا، لا سيما بعد تخفيف العديد من الأسواق الرئيسية للسياحة من إجراءات حظر السفر.