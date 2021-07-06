اتفاق إسرائيل وكوريا الجنوبية على تبادل لقاحات كوفيد-19

تعتزم إسرائيل إرسال 700 ألف جرعة لقاح "فايزر/بيونتيك" للوقاية من فيروس كورونا اقتربت صلاحيتها على الانتهاء إلى كوريا الجنوبية في وقت لاحق هذا الشهر، على أن تعطي كوريا الجنوبية إسرائيل الجرعات نفسها التي طلبتها بالفعل من فايزر في سبتمبر وأكتوبر.

وقامت كوريا الجنوبية سريعًا بتوزيع لقاحات الوقاية من "كوفيد-19" التي لديها لكنها تسعى جاهدة للحصول على جرعات كافية في الوقت المناسب وسط نقص الإمدادات العالمية لا سيما في آسيا.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، في بيان: "أعلن الاتفاق اليوم الثلاثاء، هذا اتفاق مربح للطرفين، معًا سنتغلب على الوباء".

وقالت متحدثة باسم وزارة الصحة في كوريا الجنوبية، إنها لا يمكنها التعليق على النبأ الذي أوردته في بادئ الأمر صحيفة هآرتس.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، و فرنسا، و تركيا، وروسيا، و المملكة المتحدة، و إيطاليا، و ألمانيا، و إسبانيا، و الأرجنتين، و كولومبيا، و بولندا، و إيران، و المكسيك.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، و تركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، و لا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، و قد يكون بينها بعض الاختلافات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.