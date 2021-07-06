الرئيس الأمريكي يؤكد على دعم بلاده للمعارضة فى فنزويلا

جدّد الرئيس الأمريكي جو بايدن في رسالة بعث بها إلى خوان جوايدو، أمس الإثنين، بمناسبة العيد الوطني الفنزويلي، التأكيد على دعم الولايات المتحدة لزعيم المعارضة الفنزويلية الذي تعترف به واشنطن رئيسًا لفنزويلا.

وكتب بايدن: "نحن مصمّمون أكثر من أيّ وقت مضى على دعم النضال من أجل حرية جميع الفنزويليين عبر انتقال سلمي وديمقراطي للسلطة في فنزويلا".

وأضاف الرئيس الأمريكي مخاطبًا زعيم المعارضة الفنزويلية: "تحت قيادتكم وبالتحالف مع قادة المجتمع المدني، تحافظون على هذه المُثل العليا وهي الحرية والديموقراطية والسيادة".

يذكر أن "جوايدو"، الرئيس السابق للجمعية الوطنية، قد أعلن نفسه في يناير 2019 رئيسًا مؤقتًا للبلاد بعد رفض المعارضة وجزء من المجتمع الدولي الاعتراف بفوز الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات التي جرت في 2018 وقاطعتها المعارضة.

واعترف بـ"جوايدو" رئيسًا مؤقتًا لفنزويلا حوالي 50 دولة في مقدّمها الولايات المتّحدة التي فرضت عقوبات اقتصادية شديدة على نظام مادورو في محاولة للإطاحة به من السلطة.

وفي 25 يونيو الماضي، الفائت أعربت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن استعدادهما لإعادة النظر بالعقوبات التي تفرضانها على نظام مادورو إذا ما أقدم الأخير على خطوات نحو إجراء "انتخابات ذات مصداقية".

يأتي هذا فيما اتّهم مادورو وكالة الاستخبارات المركزيّة الأمريكية (سي آي إيه)، والجيش الأمريكي بالتخطيط لاغتياله، متسائلًا عمّا إذا كان بايدن قد أذن بذلك.

وقال مادورو تعليقًا على زيارات أجراها مدير وكالة الاستخبارات المركزيّة وليام بيرنز، وقائد القيادة الجنوبية الأمريكية (ساوثكوم) الأدميرال كريج فالر، لكولومبيا والبرازيل: "هل صادق جو بايدن على أوامر دونالد ترامب لقيادة فنزويلا إلى حرب أهلية وقتلنا؟ نعم أم لا؟ أنا أسأل".

وأضاف: "ماذا فَعَلا؟ مصادرنا في كولومبيا تؤكّد لنا، أنهما أتيا لإعداد خطة تستهدفني، وتستهدف قادة سياسيين وعسكريين مهمين، هل سمح الرئيس جو بايدن بالخطة الهادفة إلى اغتيالي واغتيال قادة سياسيين وعسكريين كبار في فنزويلا؟ نعم أم لا؟".