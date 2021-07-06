كوريا الجنوبية تسجل 746 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 746 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، وترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 161 ألفًا و541 إصابة، كما سجلت البلاد 4 حالات وفاة لترتفع الحصيلة إلى 2032، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وتستهدف كوريا الجنوبية تحقيق مناعة القطيع في نوفمبر، بعد أن بدأت حملة التطعيم في 26 فبراير، وتلقى حتى الآن أكثر من 15 مليون شخص أو 30% من إجمالي سكان البلاد البالغ عددهم 3ر51 مليون نسمة، جرعاتهم الأولى من لقاحات "كوفيد-19"، كما تلقى أكثر من 5 مليون شخص أو 5ر10% من السكان تطعيمًا كاملًا حتى يوم الإثنين.

وتدير البلاد حملة التطعيم بلقاحات "أسترازينيكا" و"فايزر" و"موديرنا" التي تتطلب جرعتين، ولقاح "جونسون آند جونسون" الذي يتطلب جرعة واحدة.

وأظهر إحصاء لوكالة "رويترز"، أن أكثر من 182.68 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و072004.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، و فرنسا، و تركيا، وروسيا، و المملكة المتحدة، و إيطاليا، و ألمانيا، و إسبانيا، و الأرجنتين، و كولومبيا، و بولندا، و إيران، و المكسيك.

وكما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، و تركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، و لا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، و قد يكون بينها بعض الاختلافات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي