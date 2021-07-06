تقرير بريطانى: توقعات بانتعاشة كبيرة فى قطاع السياحة بمصر

قالت صحيفة "آراب ويكلي" البريطانية، إن قطاع السياحة بمصر من المتوقع أن يشهد انتعاشا كبيرا مع اتجاه البلاد لتخفيف قيود دخول الفنادق والمطاعم ودور السينما والمسارح برفع طاقتها الاستيعابية مع تباطؤ الإصابات بفيروس كورونا.

ولفتت الصحيفة إلى أن عائدات السياحة في مصر تراوحت بين 3.5 مليار دولار إلى 4 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2021، مضيفة أنه بحسب تقديرات الحكومة، من المتوقع أن يزداد عدد السائحين القادمين إلى مصر بنسبة 45 في المائة إلى 60 في المائة خلال الفترة المقبلة.

وأضافت أن مصر استقبلت نحو 3.5 مليون سائح في الفترة من يناير إلى يونيو 2021، وهو ما يمثل ارتفاعا عن العام الماضي، مشيرة إلى أن عائدات السياحة تمثل مصدرا هاما للعملة الأجنبية في مصر، حيث تسهم بما يصل إلى 15 بالمئة من الناتج الاقتصادي للبلاد.

وكانت غادة شلبي، نائبة وزير السياحة والآثار، أكدت في تصريحات لها لوكالة "رويترز" أن إيرادات القطاع تشهد ارتفاعًا مستمرًا، متوقعة زيادة عدد السياح القادمين إلى البلاد في الفترة المقبلة.

ووافقت الحكومة هذا الأسبوع، علي زيادة نسبة الإشغال في الفنادق السياحية والمطاعم والكافيهات (المقاهي)، وكذلك السينمات والمسارح وخلافه، بطاقة استيعابية تصل إلى 70 بالمئة بدلا من 50 بالمئة.

وتحرص مصر على إعادة فتح أبوابها وجذب مزيد من السياح بعد تخفيف قيود فيروس كورونا بالنسبة للمسافرين من الخارج، حيث يأمل المسؤولون الحكوميون أن يتمكنوا من الترحيب بالزوار الملقحين وتنشيط قطاع السياحة خلال أشهر الصيف الذي يمثل توقيتا هاما وحيوي، لا سيما بعد تخفيف العديد من الأسواق الرئيسية للسياحة من إجراءات حظر السفر.

وتشهد مصر انخفاضًا ملحوظًا في عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا مع حرص الحكومة لتكثيف برامج التطعيم وتوفير اللقاحات لجميع أفراد الشعب المصري، والتزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار المرض بكافة الوسائل المتاحة.