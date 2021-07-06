إنتاج أول مليون جرعة للقاح كورونا وتحركات شكرى بنيويورك أبرز عناوين الصحف

حاز تفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، مراحل إنتاج أول مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا المصنع محليا، رأس اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الثلاثاء التي تابعت أيضا التحركات المصرية في نيويورك لكشف التعنت الإثيوبي حول سد النهضة.



كما أبرزت الصحف مساهمة مصر في السيطرة على حرائق غابات قبرص، حيث قامت القيادة العامة للقوات المسلحة - تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي - بتجهيز طائرتي هليكوبتر مدعمتين بجميع المعدات والوسائل المتطورة لمشاركة الجانب القبرصي في إخماد الحرائق المندلعة في الجانب الجنوبي لغابات ترودوس القبرصية، وركزت على عزاء وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد لأسر المواطنين المتوفين في حرائق الغابات في إحدى القرى القبرصية بعد إعلان الجهات القبرصية المعنية وفاة 4 مصريين كانوا يعملون في قبرص.



عسكريا، سلطت الصحف الضوء على لقاء الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، خارلامبوس بيتريدس وزير الدفاع القبرصي والوفد المرافق له، على هامش زيارته الرسمية لمصر لحضور فعاليات افتتاح قاعدة "3 يوليو" البحرية.



وفي الشأن الاقتصادي، ركزت الصحف على انطلاق أعمال أكبر بعثة تجارية مصرية إلى قارة أفريقيا، والتي تشمل مدينة دوالا الكاميرونية، والعاصمة السنغالية داكار، وتستمر حتى السبت المقبل.



وفي التفاصيل، أفردت صحف "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية" صدر صفحاتها الرئيسية لنقل وقائع تفقد رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة والسكان، مراحل إنتاج أول مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا المصنع محليا باسم (فاكسيرا ـ سينوفاك .. صنع في مصر) داخل مصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا)



ونقلت الصحف عن تأكيد رئيس الوزراء أن الحكومة لمست - خلال الفترة الماضية - تأخر بعض الشركات التي تم التعاقد معها في توريد الكميات المتعاقد عليها من اللقاحات في التوقيتات المحددة، وذلك نتيجة للطلب العالمي الكبير على اللقاحات، وقال إنه لهذا السبب جاء قرار تصنيع اللقاحات لكيلا نكون تحت رحمة السوق العالمية، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بحتمية التصنيع المحلي للقاح في مصر.



وأضافت الصحف أن مدبولي أوضح أن هذا الحدث يكتسب أهمية كبيرة نظرا للوجود في أول مصنع في مصر لإنتاج اللقاح الخاص بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن الحكومة، بتوجيهات من الرئيس السيسي، تسعى لتأمين أكبر قدر من اللقاحات للمواطنين، حيث طرقت كل الأبواب، واعتمدت كل اللقاحات التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ودول العالم، كما تعاقدت مع كل الجهات التي يمكن التعاقد معها لتوفير اللقاح.



ونسبت لرئيس الوزراء القول "نشهد المراحل الأولى لإنتاج اللقاح"... وحتى الآن تم إنتاج نحو مليون جرعة، حيث تصل الطاقة الإنتاجية لهذا المصنع إلى نحو 300 ألف جرعة في الوردية الواحدة كل يوم".



إلى ذلك تابعت الصحف التحركات المصرية التي يقوم بها وزير الخارجية سامح شكري في نيويورك؛ لكشف التعنت الإثيوبي في ملف سد النهضة، حيث أبرزت صحيفة (الأخبار) الاتصال الهاتفي الذي أجراه شكري، أمس، مع وزير خارجية فيتنام، على هامش الزيارة التي يجريها حاليا لنيويورك، من أجل المشاركة في جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة الإثيوبي.



ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ القول إن شكري استعرض، خلال الاتصال، الموقف المصري الثابت من قضية سد النهضة، القائم على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد، يحقق مصالح الدول الثلاث ويراعي شواغل دولتي المصب، معربا عن تطلع مصر إلى تفهم فيتنام، العضو الحالي بالمجلس، هذه الشواغل بوصفها أيضا دولة مصب.



