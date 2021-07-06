«حواديت بنت النظرة» رواية جديدة لداليا بزان بمعرض الكتاب

صدر حديثًا عن دار المؤسسة الحديثة للنشر والتوزيع رواية "حواديت بنت النطرة" للروائية داليا بزان، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52، والتي حددتها هيئة الكتاب في الفترة من 30 يونيو وحتى الـ15 من يوليو الجاري.

وقالت داليا بزان عن الرواية: "عندما تستيقظ كل يوم لتحدث نفسك بأن كل جميل مر في حياتك أصبح من الذكريات، فتبالغ في التمسك بها خوفًا من ألا تستطيع تكوين أخرى.. متناسيًا حقيقة أن الأمس قد فات وأن الحاضر ما هو إلا ذكريات لا يزال بإمكانك تكوينها للمستقبل ، فتظل تدور في دوائر الماضى المغلقة.

وتضيف: "ربما تقودك صدفة بغير ميعاد إلى ميعاد قدري بغير صدفة، مع واقع من فرط استحالته لم تكن تجرؤ أن تحلم به ولكن عندما تتمسك بقدرتك على الحلم فإنك تتشبث بآخر أطواق النجاة، لا تعرف أبدًا ما تخبئه الأيام".

أما عن داليا بزان فقد اشتهرت كقارئة ولها كتابات كثيرة عن روايات، وهي من موالدي القاهرة تخرجت في كلية الفنون التطبيقية، مهتمة بالفنون عامة والرسم خاصة، وقامت بعمل الكثير من الورش لتعليم الرسم وأستخدامه في تعديل سلوك الأطفال، كما سبق لها وشاركت في إعداد وكتابة روايتي لا مزيد من الفئران و مملكة السحرة مع الكاتب أحمد جبريل، وتعد رواية "حواديت بنت النظرة" هي العمل الادبي الأول الذي يحمل اسم داليا بزان.

يشار أن معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام الدورة 52 منه تحت عنوان "في القراءة حياة" وتقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ويستمر حتى 15 يوليو الجاري بمشاركة 1218 ناشرا من 25 دولة عربية واجنبية ويشهد المعرض هذا العام اطلاق مبادرة ثقافتك كتابك التى يخصص لها ركنا خاصا وتتراوح اسعار الكتب فيها ما بين 1إلى 20 جنيها بحد اقصى إلى جانب اطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض تتيح حجز تذاكر الدخول والاطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشر والكتب التى تحتويها إلى جانب اتاحة الشراء الكترونيا، إضافة إلى بث النشاط الثقافي المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش ادبية وفنية