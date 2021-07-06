الثلاثاء 06 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

اليوم.. نهائى مبكر بين إيطاليا وإسبانيا بـ«يورو 2020»

إيطاليا وإسبانيا
إيطاليا وإسبانيا

يصطدم اليوم المنتخب الإيطالي مع نظيره الإسباني في افتتاح مباريات الدور نصف النهائي لبطولة أمم أوروبا، يورو 2020، في التاسعة مساءً على ملعب ويمبلي في العاصمة الانجليزية لندن.

ويسعى المنتخب الإيطالي لمواصلة سجل انتصاراتها في البطولة، والذي وصل لخمسة مباريات حتى الآن، وترغب في معادلة رقمها القياسي الذي حققته في مونديال 1990 بستة انتصارات، كما يضع المنتخب الإيطالي عينه نصب نهائي البطولة والانتقام من الخسارة أمام المنتخب الإسباني في نهائي يورو 2012.

للتفاصيل

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجهة نظر أخرى

الأكثر قراءة

بسبب سيجارة.. نشوب حريق بفندق شهير بكورنيش الإسكندرية

مصر تخطر إثيوبيا برفض بدء الملء الثانى لـ«سد النهضة».. وتوجه خطابًا لمجلس الأمن

تعرف على تفاصيل حالة الطقس فى مصر لمدة أسبوع

شوقى غريب يكشف كواليس رفض ليفربول انضمام صلاح للمنتخب الأوليمبى

مصر والسودان: إعلان إثيوبيا بدء الملء الثانى مخالف لاتفاق إعلان المبادئ

اليوم.. استئناف النيابة على براءة شاب من ممارسة الدعارة مع روسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

واشنطن بين الدب والتنين

ماجد حبته

للإرهابيين الأوروبيين أيضًا حقوق!

محمود خليل

«عريان الشيخة أمونة» يتحول إلى «خزنة مال»

محمد مرعي

حتى لا يعود الإخوان

ماجد حبته

السد الإثيوبى فى مجلس الأمن!

د. منى حلمى

بناء مصر الحديثة بين السلفية الساكنة والديناميكية المتغيرة

مؤمن المحمدي

تحت ظلال السرسجية

محمد عبدالعزيز

إلى المنظرين على السوشيال ميديا: ليسوا سواء

صور

عزاء مدير التصوير رمسيس مرزوق

عثمان الجندى ومحمد حمدى أبرز الحضور.. غياب النجوم عن عزاء رمسيس مرزوق (صور)

أجنحة بلا زوار.. إقبال ضعيف على معرض الكتاب في يومه الرابع (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الصحة الإسرائيلية: فعالية لقاح «فايزر» تنخفض

بعد قرار إطالة "فترة التجنيد" فى الجيش الإسرائيلى .. ما التداعيات؟

خبير صحة إسرائيلى يحذر من ضعف فاعلية لقاح فايزر ضد «دلتا»