الأحد 11 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

اليوم.. نهائى مبكر بين إيطاليا وإسبانيا بـ«يورو 2020»

إيطاليا وإسبانيا
إيطاليا وإسبانيا

يصطدم اليوم المنتخب الإيطالي مع نظيره الإسباني في افتتاح مباريات الدور نصف النهائي لبطولة أمم أوروبا، يورو 2020، في التاسعة مساءً على ملعب ويمبلي في العاصمة الانجليزية لندن.

ويسعى المنتخب الإيطالي لمواصلة سجل انتصاراتها في البطولة، والذي وصل لخمسة مباريات حتى الآن، وترغب في معادلة رقمها القياسي الذي حققته في مونديال 1990 بستة انتصارات، كما يضع المنتخب الإيطالي عينه نصب نهائي البطولة والانتقام من الخسارة أمام المنتخب الإسباني في نهائي يورو 2012.

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