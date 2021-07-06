«الصناعة الوطنية» فى ندوة بـ«هندسة طنطا»

تنظم كلية الهندسة جامعة طنطا، بالتعاون مع شركة طنطا موتورز، اليوم الثلاثاء، ندوة عن الصناعة الوطنية وسبل التعاون المشترك، بعنوان: "آفاق التعاون بين كلية الهندسة جامعة طنطا والصناعة الوطنية متمثلة في شركة طنطا موتورز".

وأشار الدكتور محمد حسين محمود، القائم بعمل عميد الكلية، إلى أن الندوة لجميع الطلاب سُتعقد بمدرج ٢، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، وستناقش أوجه التعاون بين كلية الهندسة والشركة من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوت، بالإضافة إلى توفير فرص للتدريب الصيفي بالشركة بذات المجال.

وفي سياق آخر، وافق مجلس جامعة طنطا فى جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور محمود ذكي، رئيس الجامعة، على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ لكل من «غادة محمود الغزالي، وسماح عبد الرحمن الشويخ، ومحمد عبد الحكيم سليم بكلية الطب، وأيمن جمال الدين عبد التواب بكلية الهندسة، ورانيا محمود الكيلاني بكلية الأداب، وحنان إبراهيم عيسى بكلية التمريض»، ومنح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد لكل من «شروق محمد عز الدين، وشيرين شوقي عبد العزيز، وريهام عبد الرحمن عامر، ومحمد محمود خليل بكلية الطب، ومحمود محمد سليم بكلية الهندسة، ورضوى إبراهيم زكريا بكلية التربية النوعية، وندا محمد طه الشناوى بكلية الهندسة».

كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس لكل من «محمد عصام الشيخ، وأحمد فوزي عبد الفتاح، ومحمد عزت الليثي بكلية الهندسة، وسماح جمال البحيري، ومي سمير حجاج، وحنان محمد الشهاوي بكلية التربية».

كما أعلن أعلن الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، اليوم، إجراء عدد من المقابلات الشخصية للمتقدمين من أعضاء هيئة التدريس العاملين بالجامعة لشغل 16 مهمة إدارية شاغرة بالمراكز الرئيسية والوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة.

وأشار الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع، ورئيس لجنة اختيار مديري المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة، أنه سبق وتم الإعلان عن 15 معيارًا موضوعيًا يتم من خلالها تقييم جميع المتقدمين بشفافية مطلقة ونزاهة بعيدًا عن الوساطة والمحسوبية.

وأوضح نائب رئيس الجامعة، أنه تم إجراء المقابلات للأساتذة المتقدمين ‏لشغل مهام «وحدة التخطيط الاستراتيجي، وحدة ‏إدارة نظم المعلومات، ‏المركز الدولي لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، ‏وحدة رعاية الموهوبين،‏ مركز الحاسبات والتكنولوجيا،‏ وحدة التعاون الدؤلي، وحدة رعاية الموهوبين، ‏وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، ومدير وحدة البوابة الإلكترونية».

وأضاف أن المقابلات شملت كذلك المتقدمين ‏لشغل مهام مديري وحدات ضمان الجودة بكليات ‏الهندسة، والتمريض، والعلوم، والتربية الرياضية، والحاسبات والمعلومات، الصيدلة، والتربية النوعية.