النقد الدولى يحذر من «تباين خطير» بين الدول فى التعافى من كورونا

حذرت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي من "تباين خطير" بين الدول المتقدمة والنامية في مدى تعافيها من جائحة كوفيد 19.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، قالت جورجيفا إن النمو القوي في دول غنية مثل الولايات المتحدة هو "أمر سار"، لكن النمو في الدول النامية يعرقله بطء وتيرة التطعيم.

وأضافت خلال "منتدى باريس للسلام": "هذا خطر على النمو كما أنه خطر على الاستقرار والأمن العالميين".

ودعت جورجيفا دول مجموعة العشرين لبذل المزيد من الجهود خلال اجتماع مدينة البندقية بإيطاليا في التاسع والعاشر من يوليو الجاري لبحث تقاسم جرعات لقاحات كورونا.

وقالت إن تعهد دول مجموعة السبع بالتبرع بمليار جرعة ليس كافيا، مضيفة: "نحن بحاجة إلى التصرف بمزيد من القوة".

كما عبرت رئيسة منظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويلا عن مخاوفها، وحذرت من "مسار متباين للتعافي" في ظل بطء وتيرة التطعيم في مناطق مثل أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وإفريقيا التي تشهد نموا بطيئا للغاية.

وأظهر إحصاء لوكالة "رويترز"، أن أكثر من 182.68 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و072004.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وتركيا، وروسيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وألمانيا، وإسبانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، و قد يكون بينها بعض الاختلافات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.