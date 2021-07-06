دولة جديدة تعلن عن تسجيل حالة وفاة بمرض الفطر الأسود

أعلنت وزارة الصحة في جواتيمالا عن تسجيلها أول حالة وفاة بالفطر العفني المعروف بـ"الفطر الأسود"، حيث ربط الأطباء هذه الحالة بالإصابة بفيروس كورونا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، ذكرت الوزارة نقلا عن خبير علم الأوبئة إدفين كالجوا ، أن إمرأة مصابة بالفطر الأسود توفيت في 29 يونيو الماضي، على الرغم من تلقيها العلاج الضروري.

وأشارت الوزارة إلى أن المرأة كانت تعاني من السكري.

وأكد الدكتور خيراردو هرنانديز مدير مستشفى سان خوان دي ديوس، أن هذه الحالة مرتبطة بإصابة المرأة بفيروس كورونا.

يشار إلى أن هناك حالات أخرى لم يتم تأكيدها من خلال الاختبارات بعد.

يذكر أن الفطر العفني هو مرض ناجم عن عدوى تصيب الأنف والعين، وفي بعض الحالات الدماغ، بعد دخول فطريات العفن لجسم الإنسان.

وهو مرض خطير على المصابين بالسكري وذوي الرد المناعي الضعيف بعد مرض آخر، على سبيل المثال.



وفي وقت سابق، أكدت الدكتورة رنا حجة، مديرة إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، أن مرض الفطر الأسود هو مرض نادر وغير معدي، ويحدث للحالات التي تعاني ضعف شديد في المناعة نتيجة للتعرض للفطريات الموجودة في البيئة.

وأوضحت أنه لا يوجد صلة مباشرة بين الفطر الأسود وفيروس كورونا ولكنه ارتبط بفيروس كورونا نتيجة انخفاض المناعة والإصابة بمرض السكري واستخدام أدوية كورتيزون، مؤكده أنه لا ينتقل من شخص لشخص.

وأشارت إلى أن المنظمة تعانى من الكثير من التحديات تكمن في استمرار الشائعات والمعلومات المغلوطة عن مرض الفطر الأسود والتخفيف من التدابير الاحترازية واستمرار انتشار فيروس كورونا وانخفاض نسب التطعيم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده الأن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، حول مستجدات جائحة فيروس كورونا في إقليم شرق المتوسط، حيث يناقش المؤتمر آخر مستجدات جائحة كورونا وإطلاق اللقاحات في إقليم شرق المتوسط، وتطورات جائحة كوفيد -19 في الإقليم، والوضع الصحي في العراق "تحدد لاحقا".