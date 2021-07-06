شكرى يلتقى بالمندوبين الدائمين بمجلس الأمن للتحضير لجلسة سد النهضة

أعلن السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية سامح شكري التقى بالمندوبين الدائمين والممثلين لعدد من الدول الأعضاء غير الدائمين بمجلس الأمن وهى استونيا وأيرلندا والمكسيك والنرويج.

وأوضح "حافظ"، في منشور عبر حسابه على موقع "تويتر"، أن ذلك يأتي في إطار الجهود المستمرة لعرض الموقف المصري تحضيرا لجلسة مجلس الأمن حول سد النهضة.

وفي وقت سابق، أرسلت وزارة الخارجية، الخطاب الموجه من الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، إلى نظيره الإثيوبى بعد إعلان بلاده الملء الثانى لسد النهضة، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس، والذى سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة يوم الخميس، بهذا التطور الخطير.

وأوضحت الوزارة، بحسب بيان تم نشره على الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء عبر موقع "فيسبوك"، أن ملء السد يكشف مجددًا عن سوء نية إثيوبيا وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعى مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار هذا السد على دولتى المصب، وهو الأمر الذى سيزيد من حالة التأزم والتوتر فى المنطقة، وسيؤدى إلى خلق وضع يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمى والدولى.