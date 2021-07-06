إصابة شخصين فى تصادم سيارة بجمال على طريق محور الضبعة

أصيب اليوم شخصان إثر تصادم سيارة بجمال على طريق محور الضبعة الإقليمي، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجي لتلقي العلاج اللازم.

وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين وهما محمد علي أحمد ٣١ سنة مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، ومحمد عيد مرعي ٣٠ سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه خلع بالكتف الأيسر.

وكان أصيب أمس الإثنين 6 أشخاص إثر انقلاب تروسيكل بطريق قاعدة محمد نجيب، وعلى الفور تم نقلهم إلى مستشفى الحمام المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين وهم: "سعد فوزي محمد عبدالرحيم 48 سنة مصاب بكدمة بالكتف الأيمن وكدمة بالصدر، وممدوح أحمد السيد محمد 50 سنة مصاب بكسر بالترقوة اليمني، وعاطف شرقاوي علي سالم 44 سنة مصاب بكدمة بالرسغ الأيمن، سالم قاسم حسن أحمد 60 سنة مصاب بكدمة بالصدر، عطا حسن حسين إبراهيم 58 سنة مصاب بكدمة بالصدر، وأسعد عبدالوهاب محمود ابراهيم 62 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم".





- نصائح لتجنب حوادث الطرق

يمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها:

- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.

- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.

- الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين.

- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة.

- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.

- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.

- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.

- القيام بالواجبات والمسئوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.