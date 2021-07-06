الثلاثاء 06 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«مجلس الشركاء» السودانى يوصى بإعفاء جميع ولاة البلاد

مجلس شركاء الفترة
مجلس شركاء الفترة الانتقالية

وصى "مجلس شركاء الفترة الانتقالية" في السودان بإعفاء جميع ولاة الولايات من مناصبهم بدءا من مطلع أغسطس المقبل، على أن يعين ولاة جدد في الخامس منه.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "سونا" السودانية، جاء ذلك في اجتماع ترأسه رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان في القصر الجمهوري مساء اليوم، بحث عددا من القضايا المتعلقة بالمرحلة الانتقالية.

 

وقال عضو مجلس الشركاء حيدر الصافي في تصريح صحفي، إن المجلس شكل لجنة برئاسة عدد من أعضائه للعمل من أجل اكتمال المجلس التشريعي والترتيب لانعقاد أول جلسة له في 17 من أغسطس المقبل وهو اليوم الذي يوافق توقيع الوثيقة الدستورية.

 

وعلى صعيد آخر، طالب وزير الري والموارد المائية السوداني الدكتور ياسر عباس، بضرورة ممارسة الضغوط الخارجية على إثيوبيا حتى لا يتم ملء سد النهضة من جانب واحد، وأن تعود إثيوبيا للمفاوضات للوصول إلى اتفاق يُرضي جميع الأطراف.

 

وجدد وزير الري والموارد المائية السوداني، رفض بلاده القاطع لمناقشة حصص المياه من خلال مفاوضات سد النهضة، مؤكدًا أنها مخصصة للملء والتشغيل فقط.


وبحث وزير الري، مع سفيرة فرنسا في السودان إيمانويل بلاتمان، والتي ترأس بلادها الدورة الحالية لمجلس الأمن؛ ملف مفاوضات سد النهضة والمعوقات التي تقف حجر عثرة فيها.

 

وقال عباس إن السودان دعم سد النهضة من الوهلة الأولى لأن لإثيوبيا الحق وفق القانون الدولي للمياه، وللفوائد المتوقعة للسودان من السد، مشيرًا إلى أن المفاوضات محصورة في عملية الملء والتشغيل فقط  خلال ما يقارب 10 سنوات، ولكن  إثيوبيا غيرت موقفها من شهر يوليو من العام 2020 وبدأت تتحدث عن حصص مياه وهذا ما رفضه السودان بصور واضحة، باعتبار أن المفاوضات للملء و التشغيل فقط.

السودان سودانى اعفاء سودان مجلس الشركاء الشر مجلس السودا السوداني

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجهة نظر أخرى

الأكثر قراءة

بسبب سيجارة.. نشوب حريق بفندق شهير بكورنيش الإسكندرية

مصر تخطر إثيوبيا برفض بدء الملء الثانى لـ«سد النهضة».. وتوجه خطابًا لمجلس الأمن

تعرف على تفاصيل حالة الطقس فى مصر لمدة أسبوع

سر انفصال «لبلبة» عن الفنان حسن يوسف

البرازيل لنهائى كوبا أمريكا بهدف فى شباك بيرو

وائل رياض يثير أزمة فى المنتخب الأوليمبى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

واشنطن بين الدب والتنين

ماجد حبته

للإرهابيين الأوروبيين أيضًا حقوق!

محمود خليل

«عريان الشيخة أمونة» يتحول إلى «خزنة مال»

محمد مرعي

حتى لا يعود الإخوان

ماجد حبته

السد الإثيوبى فى مجلس الأمن!

د. منى حلمى

بناء مصر الحديثة بين السلفية الساكنة والديناميكية المتغيرة

مؤمن المحمدي

تحت ظلال السرسجية

محمد عبدالعزيز

إلى المنظرين على السوشيال ميديا: ليسوا سواء

صور

عزاء مدير التصوير رمسيس مرزوق

عثمان الجندى ومحمد حمدى أبرز الحضور.. غياب النجوم عن عزاء رمسيس مرزوق (صور)

أجنحة بلا زوار.. إقبال ضعيف على معرض الكتاب في يومه الرابع (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الصحة الإسرائيلية: فعالية لقاح «فايزر» تنخفض

بعد قرار إطالة "فترة التجنيد" فى الجيش الإسرائيلى .. ما التداعيات؟

خبير صحة إسرائيلى يحذر من ضعف فاعلية لقاح فايزر ضد «دلتا»