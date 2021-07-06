«مجلس الشركاء» السودانى يوصى بإعفاء جميع ولاة البلاد

وصى "مجلس شركاء الفترة الانتقالية" في السودان بإعفاء جميع ولاة الولايات من مناصبهم بدءا من مطلع أغسطس المقبل، على أن يعين ولاة جدد في الخامس منه.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "سونا" السودانية، جاء ذلك في اجتماع ترأسه رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان في القصر الجمهوري مساء اليوم، بحث عددا من القضايا المتعلقة بالمرحلة الانتقالية.

وقال عضو مجلس الشركاء حيدر الصافي في تصريح صحفي، إن المجلس شكل لجنة برئاسة عدد من أعضائه للعمل من أجل اكتمال المجلس التشريعي والترتيب لانعقاد أول جلسة له في 17 من أغسطس المقبل وهو اليوم الذي يوافق توقيع الوثيقة الدستورية.

وعلى صعيد آخر، طالب وزير الري والموارد المائية السوداني الدكتور ياسر عباس، بضرورة ممارسة الضغوط الخارجية على إثيوبيا حتى لا يتم ملء سد النهضة من جانب واحد، وأن تعود إثيوبيا للمفاوضات للوصول إلى اتفاق يُرضي جميع الأطراف.

وجدد وزير الري والموارد المائية السوداني، رفض بلاده القاطع لمناقشة حصص المياه من خلال مفاوضات سد النهضة، مؤكدًا أنها مخصصة للملء والتشغيل فقط.



وبحث وزير الري، مع سفيرة فرنسا في السودان إيمانويل بلاتمان، والتي ترأس بلادها الدورة الحالية لمجلس الأمن؛ ملف مفاوضات سد النهضة والمعوقات التي تقف حجر عثرة فيها.

وقال عباس إن السودان دعم سد النهضة من الوهلة الأولى لأن لإثيوبيا الحق وفق القانون الدولي للمياه، وللفوائد المتوقعة للسودان من السد، مشيرًا إلى أن المفاوضات محصورة في عملية الملء والتشغيل فقط خلال ما يقارب 10 سنوات، ولكن إثيوبيا غيرت موقفها من شهر يوليو من العام 2020 وبدأت تتحدث عن حصص مياه وهذا ما رفضه السودان بصور واضحة، باعتبار أن المفاوضات للملء و التشغيل فقط.