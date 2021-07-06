تحرير 42 محضرًا فى حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمنيا

قاد الدكتور رجب قياتي، نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، كأحد مسئولي الضبطية القضائية، حملة لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتي أقرها مجلس الوزراء على الأسواق والمحلات التجارية والمقاهي والكافتريات.

وأسفرت الحملة، التي رافقه خلالها يوسف الديب عضو مكتب رئيس المدينة وعضو إيرادات وعضو إعلام وفريق الإشغالات، عن تحرير 42 محضرًا لعدد من المخالفين وتمت المصالحة الفورية على جميعهم بدفع الغرامة المقررة وفق قرار رئيس الوزراء.

وأكد قياتي أن الحملة شملت أيضا جانب توعوي للحث على أهمية أن يعي المواطن أن القرارات المتخذة من قبل الدولة تهدف في المقام الأول للحفاظ على الصحة العامة ومنعا لانتشار الأمراض والأوبئة خاصة مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وشملت الحملة المرور على المحلات التجارية بشوارع وميادين المنيا وذلك للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وتوعية أصحاب المحال والمواطنين المترددين عليها بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات الواقية وتحذيرهم بأن عدم الالتزام بها يؤدي إلى توقيع الغرامات الفورية عليهم.

ومن جانبه شدد العميد محمد صلاح أبو كريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، على ضرورة تكثيف حملات التفتيش والمتابعة على الأسواق والمحلات التجارية والمقاهي والكافتريات والتى تتضمن التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للمساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظا على أرواح المواطنين في ضوء سياسة الدولة وإجراءاتها، مشيرا إلى أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة تكثيف حملات متابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء سواء بارتداء الكمامة أو مواعيد الغلق المقررة للورش والمقاهي والكافيهات والحدائق العامة والمتنزهات وكورنيش النيل وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة علي جميع المخالفين بكل حزم بدون أي استثناءات.

نائب رئيس مدينة المنيا أثناء الحملة

نائب رئيس مدينة المنيا أثناء الحملة

نائب رئيس مدينة المنيا أثناء الحملة

نائب رئيس مدينة المنيا أثناء الحملة

نائب رئيس مدينة المنيا أثناء الحملة

نائب رئيس مدينة المنيا أثناء الحملة

نائب رئيس مدينة المنيا أثناء الحملة

نائب رئيس مدينة المنيا أثناء الحملة