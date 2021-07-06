وزير الأوقاف يجهش بالبكاء داخل المسجد النبوى (فيديو)

تأثر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خلال زيارته للروضة الشريفة بالمسجد النبوي، والسلام على النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه، سألًا الله أن يجمعه بالرسول الكريم وأن يحشره تحت زمرته وأن لا يحرم كل من سأل الزيارة للمسجد النبوي والتشرف بالسلام على الرسول الكريم من فضه وإحسانه.

جاء ذلك في مقطع فيديو لوزير الأوقاف، لزيارته للمسجد النبوي ضمن برنامج زيارته للمملكة العربية السعودية لتوقيع اتفاقية البرنامج التنفيذي للبلدين في مجال الشؤون الإسلامية.

وزار الوزير المسجد النبوي وقدم السلام للرسول الكريم وصاحبيه- رضوان الله عليهما - وقال وهو متأثراً باكياً من عظم الموقف وهيبة المكان نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، كما استذكر أبيات لشاعر الرسول حسان بن ثابت كان يتأثر بها كثيراً حينما يقرأها، وذكر من الأبيات:

بَطَيبَةَ رَسمٌ لِلرَسولِ وَمَعهَدُ

مُنيرٌ وَقَد تَعفو الرُسومُ وَتَهمَدِ

وَلا تَمتَحي الآياتُ مِن دارِ حُرمَةٍ

بِها مِنبَرُ الهادي الَذي كانَ يَصعَدُ

وَواضِحُ آثارٍ وَباقي مَعالِمٍ

وَرَبعٌ لَهُ فيهِ مُصَلّى وَمَسجِدُ

بِها حُجُراتٌ كانَ يَنزِلُ وَسطَها

مِنَ اللَهِ نورٌ يُستَضاءُ وَيوقَدُ

مَعارِفُ لَم تُطمَس عَلى العَهدِ آيُها

أَتاها البِلى فَالآيُ مِنها تُجَدَّدُ

عَرِفتُ بِها رَسمَ الرَسولِ وَعَهدَهُ

وَقَبراً بِها واراهُ في التُربِ مُلحِدُ

ظَلَلتُ بِها أَبكي الرَسولِ فَأَسعَدَت

عُيونٌ وَمِثلاها مِنَ الجِنِّ تُسعَدُ

يُذَكِّرنَ آلاءَ الرَسولِ وَما أَرى

لَها مُحصِياً نَفسي فَنَفسي تَبَلَّدُ

مُفَجَّعَةً قَد شَفَّها فَقدُ أَحمَدٍ

فَظَلَّت لِآلاءِ الرَسولِ تُعَدِّدُ

وَما بَلَغَت مِن كُلِّ أَمرٍ عَشيرَهُ

وَلَكِن لِنَفسي بَعدُ ما قَد تَوَجَّدُ

أَطالَت وُقوفاً تَذرِفُ العَينُ جُهدَها

عَلى طَلَلِ القَبرِ الَذي فيهِ أَحمَدُ

فَبورِكتَ يا قَبرَ الرَسولِ وَبورِكَت

بِلادٌ ثَوى فيها الرَشيدُ المُسَدَّدُ

كما سأل الله وزير الأوقاف، أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وأن يجزيهما خير الجزاء على عنايتهما بالحرمين الشريفين وأن يديم الأمن والأمان على مصر والسعودية وجميع بلاد المسلمين.

واستمع وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعه لشرح وافي عن الخدمات والمشروعات التطويرية الكبيرة التي شهدها المسجد النبوي في عهد الدولة السعودية، كما تعرف على الحجرات الشريفة وقبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - مقدماً الشكر لكافة العاملين بالمسجد النبوي على الجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن زائري المسجد النبوي.