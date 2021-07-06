طبيبة روسية تحذر من مخاطر التدخين بعد التطعيم ضد كورونا

تقدم الأطباء الروس بتحذير من مخاطر التدخين بعد التطعيم ضد عدوى فيروس كورونا.

وقالت طبيبة الأمراض الباطنية الروسية، ليودميلا لابا، في حديث أدلت به لوكالة "تاس" الروسية إن النتيجة المحتملة للتدخين هي تكوين جلطات دموية ونصحت المدخنين بتناول مضادات التخثر بعد التطعيم.

أما اختصاصي أمراض الرئة، أليكسي نيكيشينكوف، فقال إن التدخين قد يؤدي إلى المزيد من الإجهاد واحتداد آثار جانبية محتملة.

يذكر أن موسكو شهدت الإثنين 5 يوليو تدشين حملة تكرار التطعيم ضد "كوفيد – 19" التي تطال من قد خضعوا للتطعيم منذ 6 أشهر وما يزيد عن ذلك.

وقد نشرت بلدية موسكو معلومات عن تكرار التطعيم على موقعها الرسمي حيث ذكر مستوصفات ومراكز طبية يمكن أن يتلقى فيها كل من يريد ذلك أحد اللقاحات ضد فيروس كورونا، بما فيها "سبوتنيك – V" و"سبوتنيك – لايت" الذي يقضي بتلقي جرعة واحدة من اللقاح فقط.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وتركيا، وروسيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وألمانيا، وإسبانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، و قد يكون بينها بعض الاختلافات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.