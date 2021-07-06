الصحة الإسرائيلية: فعالية لقاح «فايزر» تنخفض

تراجعت فعالية لقاح "فايزر/ بيونتيك" المضاد لكوفيد-19 في منع حالات الإصابة والمرض، حسب بيانات أعلنتها وزارة الصحة الإسرائيلية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، رغم ذلك أشارت الوزارة إلى أن اللقاح "ما زال فعالا لدرجة كبيرة" في منع تفاقم المرض، وقالت إن فعالية اللقاح في منع الإصابة والمرض المصحوب بالأعراض انخفضت إلى 64 في المئة منذ 6 يونيو الماضي.

وأضافت أن اللقاح في الوقت ذاته ما زال فعالا بنسبة 93 في المئة في منع دخول المرضى المستشفى أو تفاقم الإصابة بالفيروس.

ولم يرد في البيان إحصاءات تتعلق بالمستوى السابق للفيروس أو تفاصيل أخرى، لكن مسؤولين في الوزارة نشروا تقريرا في مايو الماضي لفت إلى أن اللقاح وفر وقاية من الإصابة ومن تلقي العلاج في المستشفى والأعراض الحادة بنسبة 95 في المئة.

ويتزامن نقص الفعالية مع انتشار متحور "دلتا" من الفيروس، إضافة إلى رفع قيود التباعد الاجتماعي في إسرائيل.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وتركيا، وروسيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وألمانيا، وإسبانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، و قد يكون بينها بعض الاختلافات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.