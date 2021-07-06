العلاج الحر بالمنوفية يشن حملة موسعة على ١٤٧ منشأة طبية

العلاج الحر بالمنوفية يشن حملة موسعة علي ١٤٧ منشأة طبية و يقوم بغلق ١٠ منشآت

قامت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالمنوفية بقيادة الدكتورة شيرين مسعد وفريق العمل بالإدارة علي مدار يومين بالمرور علي ١٣٢ منشأة حيث تم غلق ١٠ منشآت وسوف يتم استصدار قرار الغلق لحوالي ٢٧ منشأة وتم انذار ٣٠ منشأة طبية والمطابق منهم ٦٥ منشاة.

وأشارت الدكتورة شيرين إلى أنه تم القيام بحملة موسعة علي مركز أشمون وأسفرت عن المرور على ١٥ منشأة منهم ٩ مراكز طبية جراحية خاصة و سوف يتم غلق ٦ منهم ومنح ٣ مراكز طبية أخرى مهلة مدتها شهرا لتلافي الملاحظات البسيطة اثناء المرور وعدد ٦ معامل تحاليل تم منح واحد منهم فقط مهلة لتلافي السلبيات وسيتم غلق ٥ معامل تحاليل لوجود مخالفات جسيمة بهم .

أكد وكيل الوزارة علي استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية علي مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

كان ذلك بناءا علي تكليف من وزارة الصحة وتوجيهات الأستاذة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ، واللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، وتحت إشراف الاستاذ الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، وبناءا على تكليف من الرقابة الإدارية.