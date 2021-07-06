«ديفنس ويب» عن قاعدة 3 يوليو: سيطرة لمصر على حدودها وحماية لمصالحها

أشاد موقع "ديفنس ويب" الأمريكي بقاعدة 3 يوليو، حيث اعتبر القاعدة سيطرة لمصر على حدودها وحماية مصالحها الاستراتيجية.

يأتي هذا فيما افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم السبت، القاعدة البحرية الجديدة "3 يوليو" في الجرجوب على الساحل الشمالي الغربي للبلاد بالقرب من ليبيا.

وفي حفل الافتتاح، تم تكليف 47 سفينة بحرية، بما في ذلك كورفيت GOWIND وفرقاطتين إيطاليتين من طراز FREMM وغواصة ThyssenKrupp Marine Systems Type 209 وعشرات القوارب الصغيرة، كما تم عرض حاملتي طائرات هليكوبتر من طراز ميسترال تم شراؤها من فرنسا إلى جانب سفينة دورية واحدة من طراز Lurssen تم تسليمها مؤخرًا بطول 60 مترًا وتسعة زوارق دورية Lurssen OPB-40.

وأجرت القوات البحرية تدريبات شملت إطلاق صواريخ وقفزات بالمظلات وهبوط برمائي، كما تزامن افتتاح قاعدة 3 يوليو مع تمرين قادر 2021، أحد أكبر مناورات مصر.

وتغطي قاعدة 3 يوليو 10 ملايين متر مربع، ويبلغ طولها 1000 متر، فضلا عن منصة هبوط للطائرات الهليكوبتر، ومركز قيادة مشترك ومنشآت تدريب.

وحضر الافتتاح، الذي بثه التلفزيون الرسمي، ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الحاكم في ليبيا.

كما سلط الموقع الأمريكي الضوء على قاعدة برنيس التي تم افتتاحها في يناير 2020، حيث تعتبر الأكبر على البحر الأحمر وواحدة من أكبر القواعد في المنطقة.

وقال الموقع الأمريكي إن القواعد الجديدة هي جزء من سلسلة من المنشآت العسكرية الجديدة في جميع أنحاء مصر والتي تهدف إلى تأكيد سيطرة مصر على حدودها وحماية مصالحها الاستراتيجية.

على سبيل المثال، في يوليو 2017 ، افتتح السيسي قاعدة محمد نجيب الضخمة، التي تحتوي على ساحة تدريب رئيسية ومجموعة واسعة من المعدات العسكرية وعشرات الآلاف من القوات القتالية البرية والخاصة.