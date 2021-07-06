مصدر أمنى عراقى: إسقاط طائرة مسيرة فى المنطقة الخضراء بوسط بغداد

أفاد مصدر أمني عراقي بإسقاط طائرة مسيرة وسط العاصمة العراقية بغداد.

وقال المصدر ـ في تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية - "تم إسقاط طائرة مسيرة في المنطقة الخضراء وسط بغداد قبل قليل"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.



وكان مصدر أمني أفاد في وقت سابق الليلة، بسماع صافرات الإنذار داخل السفارة الأمريكية في بغداد، مضيفا: "تم تفعيل صافرات الإنذار داخل السفارة الأمريكية وتفعيل منظومة الـC-rm للدفاع الجوي داخل السفارة.. نتيجة رصد جسم غريب فوق سماء السفارة".

ويعتزم رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، القيام بزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لبحث عدد من الملفات والتعاون المشترك بين البلدين.

وبحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي والسفير الأمريكي في العراق ماثيو تولر الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الولايات المتحدة، والملفات التي سيناقشها مع الجانب الأمريكي، وسبل إنجاح هذه الزيارة، بما يصب في المصلحة المتبادلة بين البلدين، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي.

وأوضح البيان أن الأعرجي والسفير الأمريكي بحثا آخر المستجدات السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، والعلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن، والتعاون المشترك في المجالات التي تخدم البلدين، ولم يحدد البيان موعدًا للزيارة.

وفي سياق متصل، أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، أن بلاده طلبت من الأمريكيين والإيرانيين الابتعاد عن تصفية حساباتهم في العراق.

وقال: "طلبنا من الأمريكيين والإيرانيين الابتعاد عن تصفية حساباتهم في العراق، لقد كنا منذ سنوات ساحة للتصادم والصراع، وعلينا اختيار طريق الحوار السياسي لحل الخلافات، وسيستفيد الجميع من ثمار التهدئة".

وأضاف: "تجنبنا الهاوية التي كان العراق يتدهور نحوها نتيجة أحداث خريف عام 2019، لكن التحديات التي نواجهها تبقى قوية".

وأشار الكاظمي إلى أن "تنظيم داعش ما زال يشكل خطرًا، ويحاول تجميع صفوفه، لكن لم يعد الإرهابيون قادرين على الحصول على حواضن جغرافية، ووجهنا لهم ضربات مهمة وقتلنا العديد من قياداتهم".